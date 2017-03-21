'Elektronik cihaz yasağı' transit yolcu sayısını olumsuz etkileyecek

TRUMP Yasağı olarak adlandırılan, bazı Ortadoğu ve Afrika ülkeleri kentlerinden ABD'ye seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklandığı ve bagaja verilmesi koşulunun getirilmesinin istendiği direktifin İstanbul’u da kapsadığının öğrenilmesi Türk Sivil Havacılığı'nı derinden sarstı. Sadece geçen yıl Atatürk Havalimanı’ndan 690 bin transit yolcu geçti. Şimdi bu yolcuların aktarma merkezlerini bu yasak nedeniyle Avrupa ülkelerine kaydırabilecekleri belirtiliyor.

Özellikle İstanbul üzerinden transit olarak ABD’ye uçacak olan yabancı yolcu sayısında büyük kayıp olacağını belirten havalimanı otoriteleri, “ Atatürk Havalimanı son yıllarda özellikle okyanus aşırı uçuşlarda transit yolcu bakımından adeta bir üs gibi çalıştı. Bu yasağın gelmesi özellikle transit yolcuları çok etkiler. Yolcu, bu gibi uçuşlarda uzun yol boyunca diz üstü bilgisayarı veya tabletiyle çalışır veya oyalanır. Bundan mahrum kalmak istemeyen transit yolcular, tercihlerini Avrupa ülkeleri üzerinden yapacaklardır” dediler

Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl 690 bin transit yolcunun geçtiğini belirten yetkililer, Türkiye’nin bu yasak kapsamına alınmasının zararını ABD’ye direkt sefer yapan tek havayolu şirketi olan THY’yi etkileyeceğini söylediler.

Sabah saatlerinde önce İstanbul’un yasak kapsamında olmadığını açıklayan THY, daha sonra saat 13.30 sıralarında, kapsam alanına girdiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine.

ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir.”

THY yetkilileri ilk uygulamanın yarın sabah 08.30’da İstanbul’dan New York’a gidecek uçak yolcuları ile başlayacağını belirterek, “ Bilet satış sırasında gerek telefon, gerekse de mail adreslerini aldığımız yolcularımıza uyarı bilgisi gönderiyoruz. Bu tür cihazlarını evden çıkmadan valizlerine koymalarını istiyoruz” dediler.

Yasağın ne kadar süreceği henüz belli değil.

DHA