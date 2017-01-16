Eline korkuluk demiri saplandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde korkuluktan atlamak isterken, eline demir saplanan 10 yaşındaki Bedirhan Altıparmak'ın yardımına, itfaiye ekipleri yetişti. Kesilen demirle birlikte hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alındı.

Fethiye'deki Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu bahçesinde oynayan Bedirhan Altıparmak, korkuluktan atlamak isterken eline demir saplandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gözyaşlarına boğulan Altıparmak'ı kurtarmak için seferber oldu. 15 dakikalık uğraşın ardından Bedirhan Altıparmak, kesilen demir ile birlikte Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Altıparmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Alınan ihbar sonrasında ekiplerimiz olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde korkuluk demiri kesilerek başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ciddi bir yara almadan kurtarılması bizleri mutlu ederken, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

DHA