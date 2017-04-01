Elitaş: Düdük sesiyle gidenler darbe döneminde kaldı

ESKİ bakan, Ak Parti Grup başkanvekili ve Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, "CHP lideri şimdi kafaya muhtarları takmış. Muhtarların nasıl görevden alınacağını bilmiyorsa yazık. Eğer bunu bilerek söylüyorsa, yine yazık. Yalan söylüyorsa ana muhalefet partisi başkanı olamaz. Seçimle gelen kişi seçimle gider. Düdük sesiyle gidenler darbe dönemlerindedir. İki mahalle birleşse bile, seçime kadar o mahallenin muhtarları görevine devam eder" dedi.

İş Dünyası Ortak Meslek Komiteleri Buluşmasına” katılan Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ak partilileri 'Dağdaki adamlar’, 'Bidon kafalılar' ve ‘Göbeğini kaşıyan adamlar’ olarak tanımladığını ileri sürerek, "‘’Kılıçdaroğlu, referandumdan yüzde 95 bile çıksa meşru değil diyerek, bir zaman açıklama yapan o manken kız gibi bizi 'Dağdaki adam' diye tanımlıyor. 15 Temmuz’da darbeyi gerçekleştiremeyenler, rövanşı almak için pusuda bekliyorlar" diye konuştu. Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

KILIÇDAROĞLU KAFAYI MUHTARLARA TAKTI

"Sandığa gitmemize 16 gün kaldı. Bizler her yeri gezerek bu anayasa değişikliğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu anayasa değişikliği meclise geldiğinde 21 maddeydi. Daha sonra 3 maddesini çıkarttık. Anayasanın 1, 2 ve 3'üncü maddesiyle ilgili değişikliğin olması söz konusu değil. 18 maddede bu maddelerle ilgili herhangi bir şey yok. CHP'liler 13 günlük komisyon sürecinde 'Rejim değişiyor, laiklik elden gidiyor' diye konuştu. Genel kurulda her yolu denediler. Kürsüye kendilerini kelepçelediler, bir milletvekilimizin bacağını ısırdılar ama engel olamadılar. Bu maddeler Anayasaya aykırı dediler ama, Anayasa Mahkemesi’ne gitme ihtiyacı görmediler. CHP şimdi kafayı muhtarları takmış. Muhtarların nasıl görevden alınacağını bilmiyorsa yazık. Eğer, bunu bilerek söylüyorsa yine yazık. Yalan söylüyorsa ana muhalefet partisi başkanı olamaz. Seçimle gelen kişi seçimle gider. Düdük sesiyle gidenler darbe dönemlerindedir. 2 mahalle birleşirse seçime kadar o ,mahallenin muhtarları görevine devam eder" ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ KADIN MİLLETVEKİLİ 134 MİLLETVEKİLİNİN MAAŞINI HARCADI

Kılıçdaroğlu’nun "50 milletvekili fazlalığının bu ülkeye 187,5 milyon maliyeti var" sözlerini de eleştiren Mustafa Elitaş, şöyle devam etti:

"600 milletvekilinin bu ülkeye yıllık maliyeti 99 milyon TL. Fakat, Kılıçdaroğlu’nun aklında şu var; Adanalı bir milletvekilinin 1 yılda harcadığı telefon parası 2 milyon lira. 2 milyon telefon faturası 134 milletvekilinin 1 aylık maaşını o kadın harcamış. Kılıçdaroğlu bunların hesabını yapmalı. Bizi göbeğini kaşıyan, bidon kafalı olarak tanımlayanlar var ya hani bir manken kız söylemişti 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi' diyen. Göbeğini kaşıyan ile bu manken kızın söylediğinin arasında bir fark var mı Yine Kılıçdaroğlu, 'Bu Anayasa değişikliğine yüzde 95 evet dese bile kabul etmiyorum' dedi. Kılıçdaroğlu’nun yüzde 95 tanımı ile o manken kız arasında ne fark var 15 Temmuz’da darbeyi gerçekleştiremeyenler, 16 Nisan’da ,15 Temmuz’un rövanşını almak için pusuda bekliyor. Onlara fırsat vermeyelim. 16 Nisan’da üzerimize düşen ne varsa yapalım."

DHA