Emekli Albay Önsel: FETÖ'de asıl kitle dışarıda

'AĞACIN Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' kitabının yazarı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Antalya'daki bir konferansta 15 Temmuz'a giden süreç ve sonrasını anlattı. TSK'daki FETÖ yapılanmasını file benzeten Önsel, asıl kitlenin dışarıda olduğunu ileri sürdü.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Konferans Salonu'nda 11 Kasım Derneği'nin düzenlediği konferansın konuşmacı konuğu 'Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' kitabının yazarı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel oldu. 15 Temmuz'a giden süreç ve sonrasını anlatan Önsel, harp okullarındaki 1994 mezunlarının darbe girişimindeki rolüne dikkati çekti. 1986'da askeri liseye girenlerin, 1994 yılında harp okullarından mezun olduğunu belirten Mustafa Önsel, şöyle dedi:

"Bu 94 devresi TSK tarihinde görülmedik biçimde, görülmedik sayıda kurmay çıkartıyor. 15 Temmuz'da saldıranlar bu 94'lülerin çok büyük bölümüydü. Birkaç örnek vereyim. Cumhurbaşkanı'nın yaveri. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı. Mevcut Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü. 1994'lü. O da şu anda içeride. Genelkurmay Başkanı'nın danışmanı. O da 94'lü. Özel Kuvvetler'de o gece karargahı ele geçiren 94'lü. Özel Kuvvetler'den bir grupla o gece Genelkurmay karargahını ele geçiren ekibin başındaki kurmay albay 94'lü. Özel Kuvvetler Komutanı'nın aracının önünü kesip almaya çalışan kurmay albay da 94'lü. İstanbul'da köprüdeki o harekatı yönlendirenlerin de yine birkaçı 94'lü. Saymakla bitmez."

TSK'da 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terfi edip özellikle albaylıktan tuğgeneralliğe geçenlerin hepsinin Türkiye genelide tugaylara dağıtıldığına dikkat çeken Önsel, "Hepsi de o geceki kalkışmanın içindeydi. Ne tesadüf" dedi.

Kendisinin Balyoz davasında tutuklanıp 19 Haziran 2014 tarihinde tahliye edildiğini anlatan Mustafa Önsel, FETÖ'nün darbeye hazırlandığını o günlerde gördüğünü söyledi. Tehlikeye dikkat çekmek için 'Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' kitabını yazdığını anlatan Önsel, "Yangın var diye yangını gösteriyordum. Adamlar hortumu bize tutuyordu. Biz diyorduk ki '110 general ve amiral bunlardan.' Bize 'ne diyorsun' diyorlardı. 'Olacak şey mi' diyorlardı. Böyle meczup tavrıyla karşılaştık. Bu fili anlatamadık" diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra herkesin fili gördüğünü söyleyen Önsel, "15 Temmuz bir darbe girişimi değil, bir istila hareketidir. Çocuklarımızı bizden çaldılar, bize yabancılaştırdılar. Bizim çocuklarımızla bizim vatanımızı istila etmeye kalktılar. O gece askerle askerin arasına, askerle polisin arasına, askerle halkın arasına kan girdi. Gazi meclisi bombaladılar. Meclisi düşman bombalayamadı, bu alçaklar bombaladı" dedi.

FETÖ ile mücadelede ise kertenkelenin kuyruğuyla çalışıldığını iddia eden Önsel, “Asıl kitle dışarıda. TSK'nın içindekilerin sayısını söylesem moraliniz bozulur. Emniyetin içinde de şu anda duruyorlar. Bürokraside de inanılmaz. FETÖ'cü olarak bilinen adamlara FETÖ soruşturması yaptırıyorlar" diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra dış güçlerin Türkiye'ye bir iç karışıklık ve müdahale düşündüğünü iddia eden emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, onun için 15 Temmuz öncesi ABD'nin 2 uçak gemisinin Irak Savaşı'ndan sonra ilk defa Doğu Akdeniz sularına girdiğini, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde ve Polonya'daki ABD üslerinde de bir hareketlilik yaşandığını ileri sürdü.

Tehlikenin devam ettiğini söyleyen Önsel, Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelebilmesi için birlik olması gerektiğini vurguladı.

DHA