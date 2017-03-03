Emekli albayın evinden cephanelik çıktı

ANKARA'da ihbar üzerine T.A.E. isimli kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, tabanca, el bombası ve mühimmat bulundu. T.A.E.'nın 2013 yılında 'Albay' rütbesinden emekli olan bir askeri personel olduğu tespit edildi.

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda; T.A.E. isimli şahsın evinde çok sayıda tüfek, tabanca, el bombası ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikov marka tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet şarjör, 240 adet 7.62×39 mm çapında Kalaşnikov fişeği, 38 adet çapı tespit edilemeyen fişek, 1 adet T. Pistol ibareli 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 41 adet 6.35 mm çapında fişek, 1 adet MKE yapımı 12.7 mm çapında uçaksavar fişeği, 50 adet MKE yapımı 45'lik fişek, 279 adet MKE yapımı 9.65 mm çapında fişek, 62 adet MKE yapımı 7.65 mm çapında fişek, 22 adet R-P38SPL ibareli fişek, 38 adet SPEC ibareli fişek, 17 adet Süper 357 Magnum ibareli fişek, 15 adet 6136 sayılı yasaya aykırı olduğu değerlendirilen bıçak (av ve komando bıçağı), 1 adet 6136 sayılı yasaya aykırı olduğu değerlendirilen muşta, 1 adet üzerinde LDM-109 ibaresi bulunan hedef noktalayıcı (pointer), 1 adet elektronik mesafe ölçer (mikrometre), 3 adet dijital kumpas (nesne kalınlığı ölçer), 1 adet metal kutu içerisinde dinamit yapımında kullanılan madde, 17 adet 7.62×54 mm çapında Bixi fişeği, 1 adet TSK envanterinde bulunduğu değerlendirilen telefon, 1 adet TSK envanterinde bulunduğu değerlendirilen pusula, 5 adet el bombası, 3 adet MKE yapımı sis bombası ele geçirildi.

Mahkeme kararı gereği ele geçen mühimmata el konulurken T.A.E. 2013 yılında 'Albay' rütbesinden emekli olan bir askeri personel olduğu tespit edildi. Emekli Albay T.A.E., Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 27 Şubat günü Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne teslim edildi.

DHA