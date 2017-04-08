Emekli başkomiserin yaraladığı yeğeninin kocası da öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde emekli başkomiser Nurettin Çankaya'nın alışveriş merkezinde tartıştıktan sonra tabancayla öldürdüğü yeğeni 35 yaşındaki Gönül Eryeğen'in ağır yaralı eşi 44 yaşındaki Yunus Eryeğen de yaşamını yitirdi.

Sandıklı Ece Mahallesi Uzun Çarşı'da dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, emekli başkomiser Nurettin Çankaya, alışveriş merkezinde karşılaştığı yeğeni Gönül Eryeğen ve eşi Yunus Eryeğen ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurettin Çankaya, yanında taşıdığı tabancasını çekip, Eryeğen çiftine peş peşe ateş etti. Gönül ve Yunus Eryeğen çifti kan içinde yere yığılırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk annesi Gönül Eryeğen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Eryeğen ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yunus Eryeğen'in sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayın ardından polis merkezine teslim olan Nurettin Çankaya'nın işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

DHA