Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Foça'da kitabını imzaladı

EMEKLİ Orgeneral Aytaç Yalman görev yaptığı dönem ve yaşanan olaylarla ilgili olarak yazdığı 'Sırtından Hançerlenen Kahraman Ordum' kitabını İzmir'in Foça İlçesi'nde imzaladı. Yalman, bir soru üzerine "Askeri liseler açılmalıdır. Çünkü bizim bir takım değerlerimiz ancak askeri liselerde kazanılan değerlerdir. Daha üst seviyedeki okullarda bu değerleri kazandıramayız" dedi.

Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve üç saat süren imza gününe katılan Aytaç Yalman, 'Sırtından Hançerlenen Kahraman Ordum' isimli kitabını imzaladı. İmza gününe Foçalılar ve bölgede görev yapan askerler ilgi gösterdi. Aytaç Yalman kitabının, gerçekten okumak ve olaylar hakkında ilk elden bilgi sahibi olmak isteyenlerce satın alındığını gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Ordunun zaman içerisinde bozulan değerler sistemi hakkında analizler yaptığını, bu değerler sistematiğinin yeniden uygulanması için diğer dünya devletlerinden de örnekler verdiğini anlatan Yalman, "Silahlı Kuvvetlerimiz'deki özellikle 2000'li yıllardan sonraki farklı anlayışın ordumuza hakim olması, bunun getirdiği zorlukların ordu üzerindeki olumsuz sonuçlarını, bir ölçü içerisinde anlatmak ve bu motivasyonun, bu değerler sisteminin yeniden sorgulanmasının nasıl olacağını, hangi motivasyon araçlarıyla düzenlenebileceğini, nasıl bir liderlik yapılması gerektiğini açıklamaya çalıştım. Özellikle gençlerin, genç subayların, askeri öğrencilerin okumasını istediğim bir kitap oldu. Ümit ederim gençler bu kitaptan yararlanırlar. TSK moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde devam eder. Biz de bundan mutlu oluruz. Çünkü ordu hepimizin ordusudur. Milletimizin ordusudur. Bir millet ordusu kadar güçlüdür. O bakımdan ordumuzu tekrar eski gücüne kavuşturmak her Türk vatandaşının görevidir. Bu kitabı bu amaçla yazdım" dedi.

'TSK DIŞARIDAN DENETLENMEYİ HAKARET KABUL EDER'

"Kitapta önce küresel sonra Türkiye çapında bir değerlendirme var" diyen Yalman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel anlamda psikososyal yapısının dışarıdan denetlenmeyi orduya hakaret olarak değerlendirme yönünde olduğuna dikkat çekti. Yalman, "Oysaki diğer ordularda dışardan denetim de vardır. Kitabımda bu konuya da temas ettim. Ordunun dış denetime de açık olması lazım. O sayede kendini yeniden kontrol edebilir, test edebilir" diye konuştu.

'ASKERİ LİSELER MUTLAKA AÇILMALIDIR'

Bir soru üzerine harp okullarının ve astsubay meslek yüksekokullarının, oluşturulan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamına alınması ve askeri liselerin kapatılması hakkındaki görüşlerini de açıklayan Yalman, "MSÜ kurulabilir. Bu siyasi bir tercihtir. Ama askeri liseler açılmalıdır. Çünkü bizim bir takım değerlerimiz ancak askeri liselerde kazanılan değerlerdir. Daha üst seviyedeki okullarda bu değerleri kazandıramayız. Bunların yeniden düzenlenmesi, en azından bu konunun tekrar tartışılmasında yarar görüyorum" dedi.

DHA