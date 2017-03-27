Emekli polis, arazide başından vurularak öldürüldü

Metin Faruk TAMER Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP,(DHA)– GAZİANTEP'te 10 ay önce emekli olan polis memuru 49 yaşındaki Abdullah Birelli, boş arazide tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide hurda arayanlar, 54 KS 359 plakalı otomobilin yanında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürülmüş kişinin 10 ay önce emekli olan polis memuru Abdullah Birelli olduğunu saptadı. Birelli'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Abdullah Birelli'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, boş arazide bir süre tabanca aradı ancak bulamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA