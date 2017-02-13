Emekli polis müdürüne 'ByLock' gözaltısı

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce emekli olan Emniyet Müdürü Alpay Erdem, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre önce emekli olan emniyet müdürü Alpay Erdem’in, FETÖ/PDY örgütü içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandığını tespit etti. Gözaltına alınan Erdem’in evinde arama yapılırken, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA