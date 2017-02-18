Emekli polisin kayıp eşi helikopterle aranıyor

SAMSUN'da 15 Şubat gününden beri kayıp olan 65 yaşındaki Fethiye Başköy için denizde başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan yapıldı.

Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşayan ve 15 Şubat günü kayıp olan eşi Fethiye Başköy'den haber alamayan emekli polis memuru Mustafa Başköy, durumu polise bildirdi. Polisler Fethiye Başköy'ü arama çalışması başlatırken, Mustafa Başköy, eşinin denize düşmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine Deniz Polisi Şube Müğdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve kurbağa adamlar İlkadım ve Canik İlçelerinin sahil kısmında arama başlattı. Çalışmalar sonuçsuz kalınca ekipler sahil yolu üzerinde bulunan mobese kayıtlarını inceledi. Fethiye Başköy'ün en son sahil yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bugün liman içi, srnayi Rıhtımı ve merkez ilçe sahillerinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri koordinesinde yeniden arama çalışmalarına başlandı.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopterli ekip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü kurbağa ve dalgıç polis ekipleri ile AFAD arama ve kurtarma ekiplerinin destek verdiği çalışmalar halen devam ediyor.

DHA