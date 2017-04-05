Emekli savcının evinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

SAMSUN'da emekli Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Sevimli'nin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Samsun'un Bafra İlçesi Yakıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tanju Liman ve Serdar Öz, emekli Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Sevimli'nin evinin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca sert bir cisimle kapıyı açıp gündüz vakti evin eşyalarını çalan iki şüpheli, kamyonete yüklerken vatandaşlar tarafından jandarmaya ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bafra İlçe Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA