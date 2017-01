Emekli subaylardan Mehmetçiğe 'moral paketi'

İZMİR'de, Emekli Subaylar Derneği, Güneydoğu'da, Irak'ta ve Suriye'de terör örgütleri DAEŞ ile PKK'ya karşı mücadele eden askerlere moral vermek için 'Vatan size, aileniz bize emanet' kampanyası başlattı. Her kesimden insanın duygularını kaleme döktüğü mektuplar ile çorabından fanilasına, çikolatasından kurabiyesine kadar hazırlanan 'moral paketleri' gönderdi. İlkokul öğrencisi Sude de mektubunda, kahraman askerlere, "Siz bu vatanı korumak adına kim bilir nelerden vazgeçtiniz" diye yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra, teröre karşı gerek Güneydoğu'da, gerekse de Irak ile Suriye'de büyük mücadeleler veriyor. Terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden askerler için İzmirliler de Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi öncülüğünde, harekete geçti. 'Vatan size, aileniz bize emanet' kampanyası başlatan ve hemen hepsi FETÖ'nün kumpas davası mağdurları olan emekli askerler, ilk olarak terörle mücadelede etkin görev alan Foça'daki Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda bulunan, ancak geçici görevle terör bölgesine sevk edilen askerlerin aileleriyle görüşüp, moral verdi.

SEVGİ KOLİLERİ OLUŞTURULDU

Bunun yanı sıra bağlantı kurdukları yüzlerce kişiden askerlere mektup yazmaları istendi. Yüzlerce kilometre uzaklıkta, sınır ötesinde terörle mücadele veren askerlere, öğrencisinden, yaşlısına kadar her kesimden insan, duygularını kaleme döküp mektup yazdı. Bu mektupların yanı sıra kimi ev kadınları, kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri, kimisi çikolata, kimisi de zorlu kış şartlarında giymeleri için giysi getirip, desteklerini sundu. Bu yardımları toplayan Emekli Subaylar Derneği üyeleri, bunları küçük kargo kolilerine koydu, mektuplarla birlikte her askere bir adet verilmek üzere 'moral paketleri' hazırladı. Bu kolilerin bir kısmı Foça Amfibi Deniz Piyade Tugayı aracılığıyla askerlere ulaştırıldı.

Daha önce de aynı şekilde askerlere bu kolileri ulaştıran Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ, "Bizler cephede savaşan askerimize moral vermek içini bu kampanyayı başlattık. Kısa sürede çok büyük destek gördük. Belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından herkesten çok büyük geri dönüşler oldu. İzmir dışından bile bu kampanyayı duyup kendince yiyecekler hazırlayıp getirenler oldu. 85 yaşında teyze de yardım etti, 6 yaşındaki evladımız da. Tam bir birlik içinde yapılan çalışma oldu. Şimdi de bunları kolileyip her bir askere bir tane dağıtılacak şekilde hazırlayıp gönderiyoruz. Tek istediğimiz askerlerimizin moralini yüksek tutmak. Cephede savaştıklarında yalnız olmadıklarını bilsinler. Aileleri de düşünmesinler, çünkü onlar bizlere ve milletimize emanet. Biz ekip kurduk. İhtiyaç duyan asker yakınına 24 saat hizmet veriyoruz" dedi.

MEKTUPLAR GÖZ YAŞARTTI

Kampanyaya destek veren kişilerin mektupları, okuyanların da gözlerini doldurdu. 7'den 70'e herkesin vatan savunmasında minnet duyduğu askerlere mektup yazanlardan kimisi 'abi', kimisi 'kahramanım', kimisi de 'oğlum' diye hitap etti. Okuma yazma bilmeyen 6 yaşındaki Asya, teröristle askerin mücadelesini resmetti. İlkokul öğrencisi Sude de mektubunda, kahramanca mücadele eden askerlere, "Hiçbirbirimizi, tanımadan görmeden, bilmeden bu vatan için hiç düşünmeden canlarını feda eden ağabeylerime sonsuz teşekkür etmek istedim. Siz bu vatanı korumak adına kim bilir nelerden vazgeçtiniz Sonsuz bir minnettarlık içerisindeyim. Allah'tan tek dileğim sağsalim evlerinize dönmenizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye yazdı.

İzmirli 33 yaşındaki Berna öğretmen de, "Şu anda yazmakta olduğum mektubu kim okuyor bilmiyorum. Tek bildiğim okuyan kişinin bir kahraman olduğu. Ne zor şartlarda olduğunuzu düşündükçe, inanın içim sızlıyor. Hele ki orada olma sebebinizin, aslında bir varoluş mücadelesi olduğunu düşündükçe. Bilmenizi istediğim şey orada olamasak da, dualarımızın sizinle olduğu. Bu ülke için yaptıklarınız o kadar kıymetli ki, sizin gibi kahramanlar sayesinde, Allah'ın da izniyle vatanımız bütünlüğünü koruyacak" satırlarını kaleme aldı.

DHA