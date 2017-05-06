Emekli zabıta yanan barakasını terk etmiyor

SİVAS'ta emekli zabıta 69 yaşındaki Baki İltaş, dokuz gün önce çıkan yangında harabeye dönen barakasında yaşamayı sürdürüyor.

Saki İltaş'ın, Kaleardı Mahallesi'nde kaldığı baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası Sivas Devlet Hastanesi'ne giderek psikiyatri servisinde tedavi gören İltaş, tedavisinin ardından barakasına döndü. Üç çocuk babası İltaş, dört yıldır eşinden ayrı yaşadığını ve kalacak başka bir yerinin de olmadığını söyledi.

Harabe haldeki barakada suntaların üzerinde yatan Baki İltaş, üzerini örtmek için bir yorgan bulduğunu söyledi. Suntalardan yastık yapan İltaş, 'Ben sünger yatakta yatıyordum. Temiz olsun diye de tabana gazete sermiştim. Bu arada uyumuşum. Uyandığımda ev ateşler içindeydi. Ben kendimi dışarıya zor attım. Her şeyim yandı. Evim yandıktan sonra terminalde kaldım, sonra hastaneye müracaat ettim. Hastanede duramadım. Buraya geldim' dedi.

Emekli maaşının kendisine yetmediğini ifade eden İltaş, 'Ben bir yatak ve 10 briket, eski bir pencere ile eski bir kapı alacağım ve kışın da burada kalacağım' diye konuştu.

DHA