Emeklinin katiline 21 yıl 8 ay hapis cezası

BURSA’da 57 yaşındaki Necati Gülle, kendisi gibi emekli olan 56 yaşındaki Bünyamin Kaplıca’yı, boşandığı eşiyle ilişkisi bulunduğu iddiasıyla geçen Kasım ayında tabancayla öldürmekten, ilk duruşmada 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Yıldırım İlçesi Maltepe Mahallesi Yetişkin Sokak'ta geçen kasım ayında, Necati Gülle, 3 çocuk 2 torun sahili Bünyamin Kaplıca’yı boşandığı eşi Ayşe Özcan’la ilişkisi olduğu iddiasıyla 6 el ateş ederek yaraladı. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kaplıca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Bünyamin Kaplıca’nın sürekli gittiği kahve ve olay yeri yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu katil zanlısının Necati Gülle olduğu belirlendi. Gülle, Mollafenari Mahallesi’ndeki bir akrabasının evinde gözaltına alındı. Suç aleti tabanca ise gösterdiği dere kenarında bulundu. Gülle, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan sanık Necati Gülle’nin yargılanmasına dün başlandı. Savunmasında Bünyamin Kaplıca'yı boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü öne süren Necati Gülle, eşinin telefonunda bir kişiyle uygunsuz görüntülerini gördüğünü söyledi. Necati Gülle, “Bu konuda araştırma yapıp, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Daha sonra bu kişinin Bünyamin Kaplıca olduğunu öğrendim. Kahvenin önünden geçerken Bünyamin’in yanına gittim. Ama yanında başkaları vardı. Dışarıda yürürken Bünyamin’in geldiğini gördüm. Yürümeye başladık ve kendisine görüntülerden bahsettim. Bana, ‘Bunları enişten bilir. Eşini bırak başkası faydalansın’ dedi. Gitmek üzere iken silahımı çıkartıp ateş ettim. Ardından da oradan uzaklaştım” dedi.

Öldürülen Bünyamin Kaplıca’nın oğlu Muhammet Kaplıca, babası ile sanığın eşinin arasında hiçbir şey olmadığını bildirerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanığın boşandığı eşi Ayşe Özcan ise, “Öldürülen Bünyamin Kaplıca ile aramızda hiçbir şey yoktu. Eşimden de ayrıldım. Böyle bir olay söz yaşanmadı” diye konuştu.

İLK DURUŞMADA KARAR

Cumhuriyet savcısı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme ilk duruşmada ömür boyu hapse mahkum ettiği Necati Gülle'nin bu cezasını tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 21 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

DHA