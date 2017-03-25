Emine Erdoğan: 15 Temmuz halk devrimidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un dünyada benzeri olmayan bir 'halk devrimi' olduğu görüşünü savunarak, "Yüreklerindeki iman, kalplerindeki vatan aşkıyla tankları durduran milletimiz, inşallah 16 Nisan'da da darbe zihniyetini ebediyen tarihe gömecektir" dedi.

Emine Erdoğan, Antalya Cam Piramit'te 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere direnirken yaşamını yitiren 120 kişinin 361 yakınının katıldığı kahvaltıda, Kuran tilavetinin ardından Antalya Müftüsü Osman Artan dua etti. Darbe girişimiyle ilgili videonun gösterildiği kahvaltıda duygulu anlar yaşandı. Bu sırada Emine Erdoğan başta olmak üzere şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

EMİNE ERDOĞAN ŞİİRLE BAŞLADI

Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Çanakkale Şehitleri şiirinden 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber' dizelerini okuyarak başlayan Emine Erdoğan, şehitlerin asil ve vakur duruşlarıyla cennette layıkıyla karşılık bulacaklarına gönülden inandığını söyledi.

15 Temmuz'un takvim yapraklarında herhangi bir tarih olmadığını, ülkenin ve milletin sırtından vurulduğu, çirkin bir günün adı olduğunu söyleyen Erdoğan, "O gecenin dehşetini de cesaretini de anlatmaya kelimeler asla yetmez. Yaşlıların bastonlarıyla, kadınların ellerinde dualarla sokağa fırladığı, gençlerin vatan aşkıyla herşeyden vazgeçtiği bir geceydi 15 Temmuz" dedi.

Müezzinler sala okurken milletin evlerinden sadece abdestlerini alarak çıktığını, yanlarında başka bir şeyin olmadığını anlatan Emine Erdoğan, "Akın akın meydana koştular. O gece unutulmaz, sineye çekilmez bir geceydi" dedi.

"KADERİMİZ ALLAH'IN ELİNDEYDİ"

Emine Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve Marmaris'ten İstanbul'a nasıl geldiklerini de şöyle anlattı:

"FETÖ hainleri ve işbirlikçileri Cumhurbaşkanının yurtdışına kaçtığı yalanını yayarken biz milletimizle buluşmak için çoktan yola çıkmıştık. Gecenin karanlığında üzerimize salınmış F-16'ların arasından geçerken yolumuzu tek şey aydınlattı. Müslümanların dara düşüp hatırlayıp teskin olduğu o ayet. 'Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Kuşkusuz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.' Bu ayet kalplerimizi korkudan emin kıldı. Çünkü biliyorduk ki Allah en büyük karar vericiydi. Kaderimiz onun elindeydi. Bu mutlak gerçeğe imanla ve rabbimin izniyle İstanbul'a geldik. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç tanımıyorduk. Milletimizle buluştuk. Sonrasını hepiniz biliyorsunuz. O gece ihanetin ve vahşetin akıl almaz boyutları, memleketimizin üstüne zifiri bir karanlık gibi çökmüştü. Ta ki korkuyu korkutan, ölümü öldüren, cesareti bir zırh gibi giyinen milletimiz meydanları doldurana kadar. O gece vatan bayrak için bütün ayrılıklar yok olup eridi. O gece Cemil Meriç'in ifadesiyle bu ülkede ilerici, gerici, sağcı solcu değil, namuslu ve namussuz insanlar vardı. 15 Temmuz gecesi biz millet olmayı öğrendik."

"BİR HALK DEVRİMİ"

Türkiye'de her 10 yılda bir darbeler olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da bu büyünün çözüldüğünü söyledi. Milletin darbeye geçit vermeyip ülkenin çocuklarının geleceğini tankların altında ezdirmediğini anlatan Erdoğan, 15 Temmuz'un dünyada benzerine az rastlanacak bir 'halk devrimi' olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, "15 Temmuz, vesayetçi güçlere karşı millet iradesinin zaferiydi. Milletimiz o gece siyasi iradeye bir ödev verdi, 'Vesayetleri bu ülkenin bütün hücrelerinden temizle' dedi. 16 Nisan referandumu işte bu ödevin metnidir. Yüreklerindeki iman, kalplerindeki vatan aşkıyla tankları durduran milletimiz, inşallah 16 Nisan'da da darbe zihniyetini ebediyen tarihe gömecektir" dedi.

16 Nisan'ın Türkiye için büyük bir milat olduğunu düşündüğünü söyleyen Emine Erdoğan, "Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına, milletimiz için yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından şehit yakınlarıyla gruplar halinde çektirdi. çekimi sırasında da duygulu anlar yaşandı. Bazı şehit yakınları ellerinde 'evet' etiketleriyle çekimine katıldı.

DHA