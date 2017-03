Emine Erdoğan: Bugün tarihe milli tarım direnişi olarak geçek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde düzenlenen '1'nci Yerli Tohum Buluşması' adlı etkinlikte, "Dünyada gıda kıtlığından çok gıdaya ulaşımda adaletsizlik var. Büyük devletler Afrika'da toprak kiralayıp tarım yapıyor, elde ettikleri ürünleri ülkelerine götürürken, geride kalanlar açlıkla savaşıyor. Vicdanların buna bir dur demese gerekir" dedi. Düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Bu girişim yüz yıllar sonra büyük meyve verecek ve bugün tarihe milli tarım direnişi olarak geçektir" diye konuştu.

Kemalpaşa İlçesi Yukarıkızılca Mahallesi'ndeki Park Orman Mesire Alanı'nda düzenlenen '1'inci Yerli Tohum Buluşmaları' adlı etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve davetliler katıldı. Etkinlik alanına girişte kısa süreli kriz yaşandı. Bazı protokol üyeleriyle basın mensupları akredite sorunu yaşadı. Sorun daha sonra çözüldü.

Etkinlikte ilk konuşmayı Bakan Çelik yaptı. Sanayileşmeye rağmen tarımın önemini koruduğuna, dünyada yaklaşık 800 milyon insanın açlık sorunu yaşadığına dikkat çeken Bakan Çelik, "Dünyada 800 milyon aç insan var. 39 ülkede gıda erişimi, 80 ülkede de su erişim sorunu var. 600 milyon insan obez. Çelişkilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Kuraklık nedeniyle 2030 yılında 700 milyon insanın yaşadığı yeri terk edeceği belirtiliyor. 3 milyon mülteciyi sorun haline getirenler, acaba bu 20 yıl içinde 700 milyon insana nasıl bir çözüm bulacak. Dünyada 500 milyon ton hububat stoğu var, bir yandan stok şişmiş durumda diğer taraftan da açlık sorunu var" dedi.

"AÇ GÖZLÜLERİ DOYURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İnsanı doyurmanın mümkün olabileceğini, ancak aç gözlüleri doyurmanın imkansız olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, "Sözüm ona o çağdaş dünyaya diyoruz ki terörist ve darbecilere kucak açıyorsunuz, hiç olmazsa aç olan, bombaların altında inleyen insanlara da kucak açın. Hiç insanlık kalmadı mı 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olacak. Eğer ürettiklerimize yüzde 60 daha ilave yapmazsak, bugün 2 milyar aç ve yoksul insan yarın 4 milyara çıkacak. Böyle dünya idare edilemez, önümüzdeki süreçte çok ciddi sıkıntılar var. Önümüzde gıda savaşlarıyla dünya insanlarının karşı karşıya olduğunuzu unutmayalım. Onun için ormana, tabiata sahip çıkmalıyız. Üretim planlaması yaptık, Türkiye'yi 940 havzaya böldük. Yaygın değil adrese destek dedik, tohuma, gübreye, mazota destek veriyoruz" diye konuştu.

Gelecek kuşaklara ambarları dolu bir Türkiye bırakmak istediklerini, yapılaşmanın önüne geçmek için de 142 ovayı tarımsal SİT alanı ilan ettiklerini söyleyen Bakan Çelik, ilerleyen dönemde 300 ovanın tarımsal SİT alanı ilan edileceğini kaydetti. Verimi arttırmanın önemine değinen Bakan Çelik, yerel tohumlara sahip çıktıklarını ve Türkiye'nin her noktasından yerel tohumları toplayıp kimliklendireceklerini söyledi.

"TARIMSAL FAALİYET SUNİLEŞİYOR"

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da dünyada tarımsal faaliyetlerin doğallıktan uzaklaştığını ve hemen her şeyin sunileştiğini söyledi. Doğal ve temiz gıda arayışının had safhaya çıktığının altını çizen Erdoğan, "Güzel İzmir'in bereketli toprakları, bizi kendine mıknatıs gibi çekti. Burada buluştuk. Toprak bizim en değerli sermayemiz. Onu iyi kullanmak, milli bir sorumluluktur. Emperyalist güçler insanlığın en temel kaynaklarını tekellerine almıştır. Dünyada gıda kıtlığından çok gıdaya ulaşımda adaletsizlik var. Büyük devletler Afrika'da toprak kiralayıp tarım yapıyor, elde ettikleri ürünleri ülkelerine götürürken geride kalanlar açlıkla savaşıyor. Vicdanların buna bir dur demese gerekir. Milli Tarım Projesi ülkemiz açısından önemli bir uyanışın adıdır. Çiftçimizin belini büken gübre ve mazota verilen destek çiftçimizi rahatlatacaktır" dedi.

"TOHUMU KONTROL EDEN GIDAYI KONTROL EDER"

Ata tohumunun birçok açıdan avantaj sağlayacağını dile getiren Erdoğan, "Lezzeti üstün, iklim koşullarına dayanıklıdır. Tohumu kontrol eden gıdayı kontrol eder. Kendi kendine yeten bir ülke haline gelebiliriz. Yerel Tohum Buluşması'nın bu ideallere hizmet edeceğini düşünüyorum. Baharı karşıladığımız bu günlerde tabiat canlanırken umutlarımız da yeşerecektir. Tüm dünyada GDO'lu ürünler genç nesilleri zehirlemekte. Öte yandan ata tohumlarının gen bankalarında saklanması çok önemli, fakat yeterli değil. Çünkü bir tohumun değişen iklime ve toprak florasına uygun hale gelmesi için toprakla buluşması gerekir. Tohum ancak bu şartlarda ekolojik ve fiziksel şartlara uyum sağlayabilir. Bu projenin ilk adımının İzmir'den atılıyor olması tesadüf değil. İnşallah buradan yayılan dalga zamanla Türkiye'nin bütün bölgelerine yayılacaktır. Avrupa'nın tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken Anadolu'da 12 bin çeşit, çoğu endemik bitki türü vardır" diye konuştu.

"TARİHE MİLLİ TARIM DİRENİŞİ OLARAK GEÇECEKTİR"

Bitkiyle tedavinin dünyada yaygın olarak kullanıldığını, Türkiye'nin de bu konuda bilinçlenme süreci yaşadığını belirten Erdoğan, "Toprak bize aynı zamanda şifa da dağıtır. Ülkemizde değeri anlaşılmamış olsa da bitkilerle tedavi tüm dünyada etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yerel tohum projesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu girişim yüz yıllar sonra büyük meyve verecek ve bugün tarihe milli tarım direnişi olarak geçektir" dedi.

STANTLARI GEZDİ

Konuşmaların ardından Bakan Çelik, Emine Erdoğan'a 21 çeşit bitki türünden oluşan tohum sandığı verdi. Ardından Erdoğan protokol üyeleriyle etkinlik alanına kurulan 15 standı gezdi. Stantlardaki ikramların tadına bakan Erdoğan'a, yöresel ürünlerden hediyeler verildi. Afyonkarahisar Yöresel Standı'na da giren Erdoğan, yöreye özgü börekleri inceleyip, sorular sordu. Stanttaki görevli de börekle ilgili bilgi verdi. Programın sonunda etkinlik alanına fidan diken Erdoğan, yöresel yemek yarışmasında kadınlarla buluştu.

DHA