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Karabük Haberi: Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

13:3117 Nisan 2017
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Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği
Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)  KARABÜK'te İl Emniyet Müdürlüğü önündeki bulvarda refüjde bulunan tel örgüye asılan sırt çantası bomba paniğine yol açtı. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün yer aldığı Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki refüjde bulunan tel örgüye asılan çantayı görenler polise haber verdi. Polis ekipleri bulvarı çift yönlü ulaşıma kapattı, yaya geçişlerine izin verilmedi. Bomba imha uzmanının çantaya yerleştirdiği fünye patlatıldı. Boş çıkan çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzun araç konvoyunun oluştuğu bulvarda ulaşım yaklaşık 40 dakika sonra yeniden açıldı.

DHA

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