Emniyet Müdürü Çalışkan, huzurevini ziyaret etti

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 71 yaşındaki ressam Özcan Çelenk, İzmir Adliyesi önünde şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in ından yaptığı tablosunu Çalışkan'a hediye etti.

Çalışkan, il müdürü olarak atandığı zaman İstanbul'da bulunan tüm huzurevleri ve çocuk yuvalarının listesinin çıkartılmasının talimatını verdiğini her hafta bir tanesini ziyaret etmek istediğini belirtti. Çalışkan, yaşanan yoğunluk ve sıkıntılı dönem sebebiyle o listeye bir daha bakamadığını söyledi.

GÖREVE BAŞLADIĞIMDAN BERİ 61 ŞEHİT VERDİK

Mustafa Çalışkan açıklamasında, “Göreve başladığım günden bugüne kadar 61 tane şehit verdik. 61 tane Fethi Sekin gibi vatan evladını, baba, kardeş, oğul şehit verdik. Buraya gelince bu ziyaretleri yapmam gerektiğini tekrar gündeme aldım. İnşallah bundan sonra her hafta bir huzurevimizi, bir çocuk yuvamızı ziyaret edeceğiz. Bu bize de bir şeyi hatırlatıyor doğuyoruz, çocukluğumuzu yaşıyoruz, gençliğimizi yaşıyoruz, orta yaş ve ileri yaş bunları unutmamamız lazım. Ömür çok hızlı geçiyor, gençlik çok hızlı geçiyor. Mevki makam, mal mülk bunlar çok hızlı geçiyor bunları unutmamak için sizleri ziyaret etmek, bazı şeylerin değerini kıymetini bilmek lazım" dedi.

FETHİ SEKİN BİR POLİSİN TEK BAŞINA NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Çalışkan, “Fethi Sekin için Allah gani gani rahmet eylesin. Bazen bir vatan evladı çıkar koca koca orduları yener. Bir kişi bazen bir milleti, devleti kurtarır. Fethi Sekin de bir polisin tek başına neler yapabileceğini tüm Türkiye'ye anlattı. Milletimiz de bunu çok güzel bir şekilde anladı. Her şehidimizi kalbimize gömüyoruz ama, Fethi Sekin ayrı bir yer etti gönüllerimizde… Bir kişinin, bir polisin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere anlattı. Allah gani gani rahmet eylesin, ailesine de sabırlar diliyorum. Ben cenabı Allah'ın bizleri saniye saniye izlediğine inanıyorum. Biz sizlerin gönlünü alırsak bize bela yaklaşmaz" diye konuştu.

Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan ressam Özcan Çelenk ise, huzurevinde kendisine bu imkan sağlandığı için huzurevi yönetimine teşekkürlerini iletti.

DHA