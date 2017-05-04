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Mersin Haberi: Emniyet Müdürü 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı

Emniyet Müdürü 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı

22:434 Mayıs 2017
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Emniyet Müdürü 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı
Emniyet Müdürü 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı

MERSİN'de rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü A.D. ve A.E. isimli kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bazı kamu görevlilerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar ile ilgili bir kişinin, kendilerini bu durumdan kurtaracakları vaadiyle 90 bin TL rüşvet istendiği yönünde yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürü A.D. ve A.E. isimli kişi önceki gün gözaltına aldı. Bugün hakim karşısına çıkartılan iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

DHA

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