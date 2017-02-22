Emniyet'ten 81 ilde aranan şahıslar operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü, bugün 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli arama kararları alınarak bugün sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personelin görev aldığı belirtilirken 4 bin 863 ikamette arama yapıldığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda, adam öldürme suçundan 26, Hırsızlık suçundan 224, Yağma suçundan 25, Dolandırıcılık suçundan 42, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 61, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 18 kişi ve geriye kalanları diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 853 şahısın adli mercilere sevk edildiği kaydedildi. Adli Mercilere sevk edilenler arasında, 20 yıl üzeri olan 11 şahıs,10 yıl üzeri 35 şahıs, 5 yıl üzeri 94 şahıs, 2 yıl üzeri 227 şahıs, 2 yıla kadar 914 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan bin 281 şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 572 şahısın bulunduğu , operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 127 mermi, 11 kök hintkeneviri, 100 gr esrar, 25 gr eroinin ele geçirildiği ifade edildi.

DHA