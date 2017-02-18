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Ankara Haberi: Emniyet'ten Türkiye genelinde operasyon

Emniyet'ten Türkiye genelinde operasyon
23:2918 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Emniyet'ten Türkiye genelinde operasyon
Emniyet'ten Türkiye genelinde operasyon

EMNİYET Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde yapılan asayiş operasyonu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
1873 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile gerekli arama kararları alınarak ülke genelinde eş zamanlı operasyonların ikincisi 18.02.2017 Cumartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Toplam 1873 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemlerine başlanmış olup detaylı bilgi bilahare verilecektir."  

DHA

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