EMO: Elektrik sanayiciye ya pahalı ya yok

– Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yaşanan "enerji krizi nedeniyle elektrik verilemeyen" sanayicinin, Enerji Piyasasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) 2017 tarifesinde elektrik aldığında da yüksek enerji bedeli ödemeye devam edeceğine işaret ederek, sanayi üretiminin enerji darboğazından olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

EMO’dan yapılan açıklamada, Aralık ayıda havaların soğumasıyla elektrik üretiminde doğalgaza ayrılan payın yüzde 19’dan yüzde 5’e kadar düştüğüne, bunun da enerji darboğazı yarattığına işaret edildi. Doğalgazın ısınmaya verilmesiyle elektrik üretiminin düştüğü ve bundan da en çok etkilenen kesimin sanayi olduğunu vurgulanan EMO açıklamasında şöyle denildi:

“Sanayicinin elektriksiz kalmasıyla işletmelerin çarkı dururken, sanayiciye bir kötü haber de 2017 elektrik tarifeleriyle geldi. Ticarethane, konut, tarımsal sulama gibi abone gruplarında enerji bedelleri yüzde 3 düşürüldü. Diğer abonelerde enerji bedeli düşerken, sanayicinin faturasındaki enerji bedeli 20.52 kuruş ile aynı tutuldu. Sonuçta aynı maliyetle sağlanan enerjinin konut ve ticarethaneler için maliyeti düşerken, sanayide neden düşürülmedi Üzerine bir de sanayicinin tarifesinde güç, güç aşım ve reaktif enerji bedelleri yüzde 6 zamlandırıldı. Aylık güç bedeli kilovat başına 180.26 kuruştan, 190.34 kuruşa; sözleşmede öngörülenden daha fazla enerji çekmesi durumunda ödeyeceği güç aşım bedeli ise 360.53 kuruştan 380.68 kuruşa; reaktif güç oluşturması durumunda bir ceza olarak düşünülebilecek olan reaktif enerji bedeli ise 15.34 kuruştan 16.2 kuruşa yükseltildi.”

EMO, açıklamasında yaşanan enerji krizi nedeniyle elektrik bile verilemeyen sanayicinin alabildiği elektriğe de yüksek enerji bedeli ödemeyeceği vurgulanarak “Bir kamu hizmeti olan ve bu nedenle başka sektörler gibi tamamen piyasaya bırakılmayıp EPDK gibi bir kurum kurularak denetlenmesi ve düzenlenmesi öngörülen elektrik sistemi ne yazık ki derinleşen bir bataklığa dönüşmüştür. Çözüm kamu yararına düzenlemelerden geçmektedir” denildi.

DHA