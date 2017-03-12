Emre Saltık, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM KATILDI

Emre Saltık için düzenlenen törene aralarında Orhan Gencebay'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve tanınmış isim katıldı. Cenazeye katılan sanatçılar şunlar:

Arif Sağ, Erol Parlak, Zafer Gündoğdu, Orhan Gencebay, Ali Rıza Binboğa, Nilüfer Akbal, Ferhat Tunç, Suavi, Ali Asker, Tolga Sağ, Suat Suna, Ali Haydar Timisi, Cengiz Özkan, Kubat, Yusuf Benli, Metin Karataş, Aynur Haşhaş, Aydın Öztürk, Arzu, Şahin Aydın, İlyas Salman.

Emre Saltık için düzenlenen cenaze törenine CHP milletvekilleri Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Şeker, Zeynel Emre, Barış Yarkadaş, Gürsel Erol, Gürsel Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

DHA