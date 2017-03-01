En büyük operasyon: 40 ton sahte içki, 100 ton hammadde (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

İzmir'in Bornova İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen ve sahte içki üretiminde kullanılan 100 ton hammadde, 40 ton da sahte rakıyla sahte viskinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ö.K., R.E., S.D., F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyede, "Aseton ve mangal tutuşturucu jel üretiyorduk" diye ifade verdikleri öğrenildi.

Operasyon kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

DHA