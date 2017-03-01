Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: En büyük operasyon: 40 ton sahte içki, 100 ton hammadde (2)

En büyük operasyon: 40 ton sahte içki, 100 ton hammadde (2)
12:591 Mart 2017
Son Dakika Haberi
En büyük operasyon: 40 ton sahte içki, 100 ton hammadde (2)
En büyük operasyon: 40 ton sahte içki, 100 ton hammadde (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
İzmir'in Bornova İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen ve sahte içki üretiminde kullanılan 100 ton hammadde, 40 ton da sahte rakıyla sahte viskinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ö.K., R.E., S.D., F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyede, "Aseton ve mangal tutuşturucu jel üretiyorduk" diye ifade verdikleri öğrenildi.
Operasyon kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar