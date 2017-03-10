Trabzon Haberi: En çok traktör Manisa'da En çok traktör Manisa'da Son Dakika Haberi







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En çok traktör Manisa'da – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de 83 bin 870 traktörle en çok Manisa’da traktör olduğunu Konya’nın 83 bin 754 traktörle ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak ayında traktör sayısında bu iki ili 61 bin 459 ile İzmir, 61 bin 28 ile Bursa, 60 bin 850 ile Balıkesir’in ilk beş sırayı oluşturduğunu söyledi. Traktör sayısı Hakkari’de 962, Trabzon’da 249, Rize’de 65 adede kadar düşüyor.

Ocak’ta traktör sayısı 3 bin 969 arttı

Bayraktar, traktör sayısının Ocak ayı itibarıyla son bir ayda 3 bin 969, son bir yılda 70 bin 828 adet artarak 1 milyon 769 bin 733 adede ulaştığını bildirdi.

İllere göre 2016 Ocak, 2016 Aralık, 2017 Ocak ayları traktör sayıları, yıllık ve aylık değişim miktarları şöyle:

2016 2016 2017

Ocak Aralık Ocak Yıllık Aylık

Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim

İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet

1 Manisa 81.061 83.642 83.870 2.809 228

2 Konya 80.749 83.604 83.754 3.005 150

3 İzmir 59.092 61.301 61.459 2.367 158

4 Bursa 58.531 60.888 61.028 2.497 140

5 Balıkesir 59.145 60.761 60.850 1.705 89

DHA