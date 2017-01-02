Engelilerden statta 15 kişilik kotaya tepki (2)

'ENGELLİLERDEN BİZE TALEP GELMEDİ'

Manisaspor Kulübü yöneticileri, 19 Mayıs Stadı'nda 30 kişilik engelliler için ayrılmış bölüm olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Engellilerimizden bize 'maçları izlemek istiyoruz. Ancak stada giremiyoruz' diye bir talep gelmedi. Şu an stadımızda 15'i tekerlekli sandalyelilere ait olmak üzere 30 kişilik bölüm var. Bunun 15'i tekerlekli sandalye kullanan engellilerimiz için ayrıldı. Ancak daha fazla yer isteniyorsa bunu kulüp olarak karşılamamız mümkün değil. Bu konuyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ilgilenmesi gerekir. Çünkü stadın projesinde engelliler için sadece 30 kişilik yer ayrılmış. Yerin fazlalaştırılması için proje tadilatına gitmek gerekir. Bu konuda devreye il müdürlüğümüz girecek. Engellilerimiz bu konuda taleplerini müdürlüğümüze iletecek. Kulüp olarak kafamıza göre bir düzenleme yapmamız mümkün değil."



DHA