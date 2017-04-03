Engelli hakları savunucusu bir gruptan referandum açıklaması

ÇEŞİTLİ sivil toplum gruplarına mensup engelli hakları savunucusu bir grup, düzenledikleri basın toplantısında 16 Nisan’da düzenlenecek referandumda ‘hayır’ oyu kullanacaklarını açıkladı.

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan avukat Turan İçli, bağlı bulundukları sivil toplum örgütlerinin adlarını kullanmadan bir araya geldiklerini belirterek, “Örgütlerimizi risk altına sokmak istemiyoruz” dedi. Yaklaşık 130 kişinin imzacı olarak yer aldığı basın açıklamasında konuşan avukat Turan Hançerli de engellilerin, nüfusun yüzde 12’sini oluşturduğunu söyledi. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin otoriter bir rejimin yerleşmesine yol açacağını savunan Hançerli, “Her türlü yetki ile donatılmış 'Partili Cumhurbaşkanı', toplumsal uyumluluğu sağlama adına, bugün kimi spor ve ticaret örgütlerinde olduğu gibi kendi partisinin yandaşı olmayan meslek kuruluşlarına, sendikalara ve engelli örgütlerine müdahale hakkını bulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın ‘sosyal ve ekonomik haklar’a ilişkin kararname çıkarabileceğini belirten Hançerli, “Engellilerin ücretsiz bakım hizmeti alma ve engelli aylığı gibi hakları tek bir adamın insafına ve iki dudağının arasından çıkacak bir talimata bağlanmış olacaktır. Engelliler böyle bir tehlikenin ortaya çıkmasına asla izin vermemelidirler” dedi.

DHA