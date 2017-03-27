Engelli kardeşlerin askerlik mutluluğu

SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde yıllardır askerlik yapma hayali kuran zihinsel engelli 42 yaşındaki Koray ve 47 yaşındaki Kortan Bekbulat kardeşler, jandarma üniforması giyerek 1 günlüğüne de olsa askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kocaali'de yaşayan zihinsel engelli kardeşler Koray ve Kortan Bekbulat yıllardır askerlik yapma hayali kuruyordu. İki kardeş, yaşadıkları evin önünde yol kontrolü yapan jandarma erlerine askerlik yapmak istediklerini söyleyince askerler bu durumu komutanlarına iletti. Kocaali İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Ese, kardeşlerin ailesine ulaşarak Koray ve Kortan'ı 1 günlük asker yapabileceklerini söyledi. Ailenin kabul etmesiyle Bekbulat kardeşler sabah anne- babasıyla vedalaşarak kapıya gelen jandarma tarafından teslim alındı. Kışlaya giderek üzerlerine jandarma üniforması giyen iki kardeşe eğitim verildi. İlçede devriyeye çıkan kardeşler akşam saatlerine kadar askeriye içinde ve dışarıda görev yaptı. Jandarma ekipleriyle yol kontrolü yaparak vatandaşların kimliklerinin sorgusunu yapan kardeşlerin mutlulukları gözlerinden okundu. Kardeşler gün sonunda Kocaali Kaymakamı Alper Balcı'nın elinden belgelerini alarak terhis oldu.

Esin Bekbulat oğullarının asker olmasını hep hayal ettiğini söyleyerek, "Oğullarımın jandarma olacakları günü hep istiyordum. Sizlerin sayesinde bu günleri gördüm. Allah devletimize milletimize zarar vermesin" dedi.

DHA