Engelli öğrenciler “Özeliz, Sporla Güzeliz” projesi ile doğada yürüdü

MİLLİ Eğitim'e bağlı Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu ) ile Çatalca Gençlik Merkezi'nin işbirliği ile 95 orta ve ileri zihinsel engelli öğrenci Çatalca'da 'Doğa yürüyüşü' yaptı.

'Özeliz, Sporla Güzeliz' adı verilen proje kapsamından otobüslerle Çatalca'ya götürülen öğrencilere doğayı tanıtarak, doğa sevgisi aşılama amacıyla gezi düzenlendi. Çatalca İnceğiz Vadisi'nde 2 kilometrelik doğa yürüyüşüne bazı veliler de katıldı, Okul Müdürü Recep Sözveren ve öğretmenlerin gözetiminde Çatalca Gençlik Merkezi görevlileri ile birlikte doğa yürüyüşü yapan öğrenciler daha sonra palyaço ve müzik eşliğinde eğlenerek piknik yaptı.

DHA