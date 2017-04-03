Engelli öğrencilerin polislik hayali gerçek oldu

OTİZM Farkındalık Haftası kapsamında polis olmak isteyen Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'inci yıldönümü haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği ilk programda Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Merkezi'nin 'Bir hayalim var' projesi kapsamında polis olmak isteyen 15 engelli öğrencinin hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu.

ENGELLİ KELİMESİ, 'ENGİN GÖNÜLLÜ' OLARAK DEĞİŞTİRİLSİN

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan makamında ağırladığı öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti ve dertlerini dinledi. Çalışkan sohbet sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların çok iyi eğitim aldıklarını gördüğünü söyledi. Çalışkan, "Engelli kelimesi toplumda kabul gördü ama ben 'Engin Gönüllüler' olarak değişmesinin değerlendirilmesini istiyorum. 'Engin gönüllüler' kelimesi çocuklarımıza daha çok yakıştırıyorum. Polis Haftası kapsamında bu kardeşlerimle bir araya geldik" dedi.

'BİR HAYALİM VAR'

Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Cansu Aybakan ise okul olarak "'Bir hayalim var' diye bir proje başlattık. Bu projede polis olmak isteyen, doktor olmak isteyen ve Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

BİR ÖĞRENCİYİ MAKAMINA OTURTTU, ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Emniyet Müdürü Çalışkan komiser olmak isteyen Sabri Ali Fırat isimli bir öğrenciyi makamına oturttu. Engelli öğrencilerle tek tek ilgilenip hatıra ı çektiren Çalışkan, çocuklara hediyeler verdikten sonra aileler ve öğretmenleriyle birlikte toplu çektirdi.

DHA