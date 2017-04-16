Engelli seçmen, ambulansla taşınarak oyunu kullandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te, ambulansla evinden alınan yürüme engelli 64 yaşındaki Ayşe Barlas, oyuna kullanması için okula götürüldü.

Kentte yaklaşık 150 hasta ve engelli seçmen, oy kullanabilmek için İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinden yardım talebinde bulundu. 20 ambulansın görev yaptığı uygulama kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan yürüme engelli Ayşe Barlas, tekerlekli sandalye ile evinden çıkarılıp ambulansa konuldu. Barlas, aynı mahalledeki Mimar Sinan Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık görevlilerinin okul merdivenlerinden taşıyarak çıkardığı Barlas, zemin kattaki 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Barlas, 'Ambulansla verilen hizmetten memnunum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah hayırlısı olur' dedi.

DHA