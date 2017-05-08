Engelliler uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi

HER yıl yazın gelişini birbirinden farklı ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri' ile kutlayan Kâğıthane Belediyesi, bu yıl engellileri baş misafirleri yaptı. Uçurtmalarını gökyüzünde uçuran engelliler, büyük keyif yaşadı.

Mesire alanında yapılan ‘Uçurtma Şenliği'ne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kendi yaptıkları uçurtmaları uçurabilmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar kıyasıya yarışırken, hayallerini uçurtmalarla birlikte gökyüzünde uçuran engelli çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Etkinliğe otizmli oğlu ile birlikte katılan Muzaffer Özyurtlu, “Buraya katılmak hem benim hem oğlum için büyük bir değişiklik oldu. Tüm gün oldukça eğlendik” dedi. Dilek Cırt, oğluyla birlikte geldiği etkinlikten duyduğu mutluluğu “Dışarıya çıkmadığım zamanlarda kendimi çok mutsuz hissediyordum. Evde oturmakla olmuyor. Okula gidince, dışarıda gezince insanlar yeni şeyler öğreniyor” şeklinde ifade etti.

Engelli kızıyla birlikte çocukluğuna döndüğünü belirten Ayşe Topal da, 'Çocuklarla mutlu ve güzel bir Pazar günü geçirdik. Tüm negatif enerjimizi attık, pozitif enerjiyle dolduk. Gökyüzünde uçurtmaları pırıl pırıl görünce içimizde kıpır kıpır oldu. Baharın geldiğini daha iyi anladık. Çocuklar da yoğun tempolarından kurtuldukları için çok mutlu oldular” dedi.

BİSİKLET YARIŞINDA ÇOCUKLAR KIYASIYA REKABET ETTİ

Sadabad yaz etkinlikleri kapsamında Hasbahçe'de düzenlenen ‘Bisiklet Yarışması'nda çocuklar birincilik için pedal çevirdi. Yarışta çocuklar kıyasıya mücadele verirken, yarışı takip eden aileler heyecandan yerlerinde duramadı.

2005-2006 doğumlu kızlar kategorisinde 1'inciliği elde eden Ayşe Koyuyeşil, ‘'5 senedir bisiklet sporunu yapıyorum. Herkese de bu sporu yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hem eğlence açısından hem de egzersiz açısından bisiklete binmek oldukça faydalı” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde yapılan ve altı farklı kategoride gerçekleştirilen bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller dağıtıldı. 2003-2008 yılları arasında doğan çocukların ayrı ayrı kategorilerde yarıştığı yarışlarda 1'incilere bisiklet, 2'incilere makinası, 3'üncülere ise kol saati hediye edildi.

DHA