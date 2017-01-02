Engellilerden statta 15 kişilik kotaya tepki

MANİSA'daki futbol sevdalısı engelliler, 19 Mayıs Stadı'na 15 kişilik engelli kotası konulduğunu belirterek buna tepki gösterdi. Stada gelen engellilerin kapıdan döndüğünü ifade eden Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, "Engelleri Sporla Aşalım' diyorlar. Ancak stada maç izlemek için gelen engellileri almıyorlar" diye konuştu. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya ise, statta engelliler için 15 kota uygulanmasının söz konusu olmadığını, çok kayıda engellinin maç izleyememesinin, stadın fiziki şartlarından kaynaklandığını söyledi.

Manisa'da spor sevdalısı engelliler, 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçları izlemek için yerel yöneticilere ve ilgili kurumların yetkililerine çağrıda bulundu. Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, derneğin bin 200 üyesinin bulunduğunu, üyelerinin yüzde 80'nin spor sevdalısı olduğunu belirtti. Ancak, Manisa 19 Mayıs Stadı'na sevdiği takımın maçlarını izlemek için gelen bedensel engellilerin stad kapısından geri döndüğünü belirten Yıldız, bunun sebebinin stada engelliler için sadece 15 kişilik yer ayırılması olduğunu söyledi. Yıldız şöyle konuştu:

"Beden olarak engelimiz olabilir. Ancak engellilerin de sporu seyretmeye, yerinde takip etmeye ve o heyecanı yaşamaya hakları vardır. Spora gönül vermemize rağmen Manisa 19 Mayıs Stadı'ndan büyük sorunlar yaşıyoruz. Bütün maçlarda sınır koyuyorlar. Sadece 15 engelli maçı statta izleyebiliyor. Bize gerekçe olarak engelliler için 15 kişilik yer ayırtıldığını, fazla yer olmadığını ifade ediyorlar. Peki 15 engelli bireyimiz maçlara girerken, geriye kalan yüzlerce engelli ne olacak Ayrıca ayrım da yapılıyor. Yürüyebilen engelliyi stada alırken, tekerlekli sandalyedeki engelliyi stada almıyorlar."

PASSOLİG'İ OLANLAR DA GERİ DÖNÜYOR

Dernek Başkanı Yıldız, ayrıca, 19 Mayıs Stadı'nda sadece 15 engellinin alınması sebebiyle 'Passolig'i olan ve ilçelerden çeşitli güçlüklerle gelen spor sevdalısı engellilerin stad kapısından dönmek zorunda kaldığını da kaydetti.

'ENGELLİ RAMPALARI VE TUVALET YOK'

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda engellilerin tek sıkıntısının içeri alınmamak olmadığını dile getiren Dernek Başkanı Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Statta engelli rampası yok. Maç izlemeye giren engellilerimizin tuvalet ihtiyacını görebilecekleri engelli tuvaleti bile yok. Sadece 19 Mayıs Stadı'nda değil Kapalı Spor Salonları'nda bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı bir çok kez Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisaspor Kulübü yönetimiyle paylaştık. Özellikle maçlara 15 engelli kotasının kaldırılmasını talep ettik. Ancak bir çözüm olmadı. 'Engelleri Sporla Aşalım' diye bir slogan var. Ancak engelleri sporla aşamıyoruz. Eğer engelleri sporla aşılmasını istiyorlarsa yerel yöneticilerimiz stad, kapalı spor salonlarını gibi yerleri engellilerimize uygun yapmaları gerekiyor. Spordaki engellerimizin kaldırılmasını istiyoruz."

'KOTA YOK FİZİKİ ŞARTLAR UYGUN DEĞİL'

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, statta engelliler için 15 kota uygulanmasının söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim böyle bir kota uygulamamız mümkün değil. Kimi gelirse gelsin başımızın üstünde yeri var. Ancak stadımız protokol gereğince Manisaspor ile Akhisar Belediyespor Kulüpleri tarafından işletiliyor. Şu an stadın asansörleri çalışmıyor. Bu nedenle buraya gelecek engellilerimizin üst katlara çıkması mümkün değil. Bizim herhangi bir şeye müdahale etme hakkımız yok. Gelsin 200 engelliyi alalım. Ama nasıl çıkartacağız oralara. Şartlar uygun değil. Bazı özel durumlarda gerekenleri yapıyoruz. Aşağıda bazı grup engellilerimize maçları izletiyoruz. Keşke uygun olsa engellerimizin hepsine maç izletebilsek. Eğer kulüpler aşağılarda bir yer ayırabilir ve asansörü engellilerimize göre ayarlayabilirlerse engellerimiz maçları izleyebilir. Ancak 15 engelli kotası iddiasını araştıracağız" diye konuştu.

DHA