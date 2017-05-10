Engellliler Haftası etkinliğinde polislerden işaret diliyle İstiklal Marşı

TEKİRDAĞ'da Engelliler Haftası nedeniyle Atatürk anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, 10 polis memuru, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Engelliler Haftası nedeniyle Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk anıtında etkinlik düzenlendi. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Yılmaz, kurum müdürleri ve halk katıldı. Programda Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın talimatı kısa bir süre önce işaret dilini öğrenen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 10 polis memuru, şube müdürü Metin Kesici ile birlikte İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Daha sonra yine işaret diliyle alanda bulunan engelli bireylere ‘Polis yanınızdadır' şiiri okundu. Programda, zihinsel engellilerin oluşturduğu halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

Engelli bireyler için farkındalık oluşturma amacı taşıyan programda, engelliler tekerlekli sandalyeleri ve koltuk değnekleri ile Hükümet Caddesi üzerinde ‘Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirdi.

DHA