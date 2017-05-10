Engelsiz sanatçıların sergisini ünlü oyuncular açtı

BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerlerinin , tasarım ve seramik çalışmalarından oluşan ‘Sanat Birlikte Daha Güzel Karma Resim Sergisi'nin açılışı ünlü sinema ve dizi oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

Engelliler Sarayı Engelliler Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan “Hayatı çek” sloganıyla düzenlenen Engelsiz Atölyesi'nde ünlü sanatçısı Mustafa Seven'den ders alan kursiyerlerin çalışması, tasarım ve seramik eserlerinden oluşan karma sergi sanatseverlerin beğenisine sundu. Etkinliğe Alper Saldıran, Tolga Tekin, Rüzgar Aksoy, Burak Sergen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘'SOKAĞA İNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM''

Engelliler Sarayında 4 yıldır kursiyer Ömer taştan, kurs boyunca yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Kurs süresi boyunca sokağa çıkmanın sevincini yaşadık. Hiç tanımadığımız insanların ını çekmemizi istediler. çekerken zorlandık kimse çektirmek istemedi. Zahmetli oldu fakat sokağa inmemize değdi.”

Engelliler Sarayı'nda kursiyer olan Bircan Çiçek, “yaşlı bir amcanın ını çekmek istedim. İlk başta izin verdi sonra vermedi. Bizde oradan uzaklaştık. a baktığımda yaz sıcağı ve soğuk limonata aklıma geliyor” şeklinde konuştu.

Sergiye kursiyer olarak katılan Otizm hastası olan Oğuzhan Oğuz'un annesi olan Fatma Karalı ise, psikolojik olarak böyle etkinliklerin içinde bulunmanın onlara iyi geldiğini, çok güzel çalışma olduğunu ifade etti.

“ENGELLİLER FIRSAT TANININCA ÇOK ŞEY BAŞARIR”

Sergi açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şöyle konuştu:

“Engelli engelsiz birlikte yola çıktık. Yemek yarışmaları, yazarlık çalışmaları kadar birçok kurslar açtık. Yanı sıra başarılar elde ettik. Bunun daha bir farklı. Demek insan engelli engelsiz diye değil, onlara fırsat tanıdığımızda birçok başarı elde edeceğini gördük.”

DHA