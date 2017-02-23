Engin Altay: Ucuz, külüstür, modası geçmiş bir tehdit

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin tehdit edilmesine "Selin Sayek Böke'ye bile tehdit var bizde evimizden çıkmayalım' diye ucuz, külüstür, modası geçmiş bir tehdit olarak görüyoruz. Bizim burnumuz kanayabilir önemli olan milletin saçının kılına halel getirmemek. Hayır demekten, kimse korkmasın" dedi.

"ŞEHİTLERİN RUHUNA SAYGINIZ VARSA KOMİSYON RAPORUNU NEDEN YAYINLANMADIĞINI PAYLAŞINIZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, TBMM FETÖ/ PDY 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasına rağmen raporun açıklanmamasını eleştirdi. Engin Altay, 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının hala ortaya çıkarılmamasına tepki göstererek şöyle konuştu: "15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına biraz saygınız varsa biraz siyasi edep varsa bu komisyonunu raporunu neden yayınlanmadığını kamuoyuyla paylaşınız. Ve öyle görüyoruz ki komisyon raporu 16 Nisan'dan önce de yayınlanmayacak. Komisyonun bu kadar önemli bir konuda Türkiye için tarihi dönüm noktası bir konuda bu raporu savsaklamasının ardında ne yatıyor bunu merak ettim. Sayın başbakana soruyorum: Komisyonunu raporunu 5 ay geciktirilmesin de muradınız nedir Neden bu raporu geciktiriyorsunuz Burada aklımıza gelen şudur: Hem savcı hem hakim olmak istemeyiz ancak bu raporun ne kamuoyu ne Meclis'i tatmin edeceği kanaatindeyiz. Yurtta Sulh Konseyinin isimleri dahi kamuoyunca henüz bilinmemektedir. Mahkemelerde davalar başladı ama bu 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadığı müddetçe Türkiye yeni darbelere gebedir. Siz bir darbeyle hesaplaşacaksınız bunun öncelikle siyasi ayağının, liderlerinin, önderlerinin ortaya çıkarılması lazım. Ben şüphesiz devlete hain teşebbüste bulunduğuna inanıyorum. Ama sokaktaki insan bu konuda meseleye kuşkuyla bakıyor. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Darbe raporunun bir an önce yazılması ve Meclis' te paylaşılmasını şiddetle istiyoruz hükümetten. Bunun yapılmaması sokaktaki kuşku ve endişelere haklılık payesidir."

"BAŞBAKAN, KAHRAMANKAZAN'DA FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINI AÇIKLASIN"

Engin Altay, Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk mitingini Kahramankazan'da yapacağını anımsatarak "248 şehidimizin aziz hatırasına bir parça saygınız varsa milletten hiçbir şey saklamayın. Başbakana söylüyorum Kahramankazan'daki ilk mitinginde çık bu meydanda 'Ey Kahramankazanlılar boşuna şehit olmadınız. İşte FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum' de. Başbakanı bu yaklaşıma davet ediyorum" dedi.

"HAYIR ÇIKINCA ERDOĞAN KAYBETMEYECEK"

Referandum kampanyalarının 'evetçiler'-'hayırcılr' çatışmasına dönüşmesini arzu etmediklerini vurgulayan Altay şöyle devam devam etti: "Evet için gayret edenler ve hayır için gayret edenler bir, eşit ve aynı saygıya laiktir. Bize düşen getirilen teklifin milletin bekası için uygun olmadığını anlatmaktır. Onlarda peş peşe kuracakları 3 cümle varsa onu kurup millete onu anlatacaklar. Gerilimin, kamplaşmanın, kutuplaşmanın terör örgütlerinin açık hedef haline geldiği noktada kimseye bir faydası yoktur. İsteyen özgürce evet yada hayır diyecek. Her şeye rağmen aksak, topal bir demokrasi vardır ve hukuk devletidir burası. Demokrasi için hayır diyecek vatandaşlarıma sesleniyorum: Korkmayın, endişe etmeyin. Hayır kampanyasını özgürce yürütün bunun teminatı hukuk ve TBMM'dir. Orta yerdeki demokrasimizdir teminatı. Kimsenin endişe etmesine ve korkmasına gerek yok. Özgürce hayır desin insanlar, istiyorlarsa evet de diyebilirler. Ama Türkiye'nin bekası hayırdan geçer. Bir tarafta devletin janjanlı imkanlarıyla yürütülen bir kampanya var. Bir tarafta da milletin yüreğini ortaya koyarak demokrasi aşkıyla yürüttüğü kampanya var. Hayır çıkarsa kazanan Türkiye olacak. Erdoğan, Binali Yıldırım, AKP kaybetmeyecek. Tıpkı 1 Mart tezkeresindeki öngörümüzde olduğu gibi; onlarda demokrasi kazandığı için kazanmış olacak."

"UCUZ, KÜLÜSTÜR, MODASI GEÇMİŞ BİR TEHDİT"

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin tehdit edilmesine ilişkin bir soruyu Altay şöyle yanıtladı: "TV programında bir telefonla böyle bir tehdit gelmiş kanala doğrudur. Bunu çözmek devletin emniyetin görevidir. Bunu çözmek istihbaratın işi. Amacının korku salmak, korku iklimi oluşturmak olduğunu düşünüyorum. 'Selin Sayek Böke'ye bile tehdit var bizde evimizden çıkmayalım' diye ucuz, külüstür, modası geçmiş bir tehdit olarak görüyoruz. Bizim burnumuz kanayabilir önemli olan milletin saçının kılına halel getirmemek. Hayır demekten kimse korkmasın."

"AKP UMUDUNU 5-10 BİN SURiYELİ SEÇMENE BAĞLAMIŞSA VAY HALİNE"

Altay, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bankamatik misali oymatik haline dönüştürmek sandıkmatik seçmek haline dönüştürmek siyasi ahlakla bağdaşmaz. İyi yetişmişleri vatandaş yapacağım iyi olmayanları sokağa salacağım mantığı ahlaki değildir. AKP, Suriye'den gelen 5-10 bin seçmene umuduna bağlamışa vay gel bunun haline."

"SANDIKLAR ÖYLE BİR PATLAYACAK Kİ CUMHURBAŞKANI 3 AY UYUYAMAYACAK"

Engin Altay, Başbakan Binali Yıldırım'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programında bir araya gelmeleri teklifine sıcak bakmadığı açıklamasına yönelik şunları söyledi: "AKP'nin Genel Başkanının, genel başkan yardımcılarının ve grup başkanvekillerinin niçin evet verilmesi noktasında peş peşe kuracakları 3 cümle yok. Sayın başkanın varsa hodri hangi kanal olursa olsun en yandaş kanal dahil, her gün bize küfür eden kanal dahi olsa hodri meydan gelin konuşalım. Bir teklif ortaya attınız teklifi tartışmaya korkuyorsunuz. Millete korku iklimi oluşturarak tekliften sonuç almaya çalıyorsunuz. Millet size gülüyor. Sandıkları göreceksiniz. 'Sandıkları patlatmaya var mısınız' diyor ya sayın cumhurbaşkanı, o sandıklar öyle bir patlayacak ki sayın cumhurbaşkanı ondan sonra 3 ay uyku uyuyamayacak herhalde."

DHA