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Kocaeli Haberi: Eniştesini bacağından vurdu

Eniştesini bacağından vurdu

16:094 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Eniştesini bacağından vurdu
Eniştesini bacağından vurdu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde oturan 28 yaşındaki Bülent T. tartıştığı eniştesi 27 yaşındaki Yücel K.'yı tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bülent T. eniştesi Yücel K. ile görüşmek için evine geldi. Bu sırada Bülent T. ile Yücel K. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bülent T. üzerinde bulunan tabancayı çıkararak eniştesini bacağından vurdu. Bülent T. kaçarken, olay yerine gelen 112 Acil ekibi Yücel K'ya müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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