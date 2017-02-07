Ensar Vakfı’nın belediyeden bina kiralamasına yargıdan iptal

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilen Abdal Kültür Merkezi’nin, Ensar Vakfı'na aylık 625 liraya kiralanmasına yönelik CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın Bursa 2'nci Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı açtığı dava sonuçlandı. Kiralama işlemini iptal eden mahkeme kararı üzerine Ensar Vakfı tahliye edildi.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Abdal Caddesi Tahıliçi Sokak’taki Abdal Kültür Merkezi'nde, Aralık 2013'te restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların 2015 yılında sona ermesinardından Osmangazi Belediye Meclisi, kültür merkezinin ihale usulü ile kiraya verilmesine karar verdi. 2016 yılı şubat ayında yapılan ihaleye İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ile Ensar Vakfı Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede, Abdal Kültür Merkezi'nin aylık 625 liraya 10 yıl süreyle Ensar Vakfı Bursa Şubesi’ne kiralanmasına karar verildi. İhalenin yapılma şekli ve kira bedelinin düşük olmasına tepki gösteren CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, encümen tarafından yapılan ihalenin ‘Hukuka uyarlı olmadığı’ sonucuna vararak, uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle geçen kasım ayında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bursa 2'inci İdare Mahkemesi'nin bu kararı sonrası Osmangazi Belediyesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme belediyenin yaptığı itirazı reddetti.

Bursa 2’nci İdare Mahkemesi geçen hafta davayı sonuçlandırarak, kiralama işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme kararı sonrası Ensar Vakfı tahliye edilerek Abdal Kültür Merkezi tabelası asıldı.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Enser Vakfı’nın bulunduğu yerde sadece tabela değişikliği yapıldığına dair bilgilerin geldiğini ve konuyu belediye meclisine taşıyacaklarını söyledi. Karaca, "Adalet yerini buldu. Osmangazi Belediyesi’nce tarafıma ödenecek olan 990 lira mahkeme masrafı hesabıma yatınca bu parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne eşit olarak bağışlayacağım" dedi.

DHA