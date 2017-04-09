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Kayseri Haberi: Erciyes'e 15 santim Nisan karı yağdı

Erciyes'e 15 santim Nisan karı yağdı

13:229 Nisan 2017
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Erciyes'e 15 santim Nisan karı yağdı
Erciyes'e 15 santim Nisan karı yağdı

ERCİYES Dağı'na Nisan karı yağdı. Yaklaşık 15 santimlik karla birlikte Erciyes Dağı'nda kayak sezonu  ay sonuna kadar uzadı.
Kayseri ve çevresini etkisi altına alan yağışlı  ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece birden azaldı. Kent merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3, gündüz 6 derece kadar düştü. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, 'Hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle Kayseri'de bazı yüksek kesimlere ve Erciyes dağına kar yağdı. Pistlerdeki mevcut 70 santim kar kalınlığı, son yağışla 85 santimi buldu. Böylece,kayak sezonu Nisan ayı, Mayıs'ın ilk haftasına kadar uzadı' dedi.

DHA

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