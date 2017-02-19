Erciyes'te görsel şölen

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, her hafta birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Hafta sonu başta Kar Voleybolu Avrupa Kupası olmak üzere bir dizi organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes’te bir de görsel şölen gerçekleştirildi.

Son yıllarda dünya çapında kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, önemli etkinliklerle ön plana çıkmaya başladı. Her hafta birbirinden farklı etkinlikler düzenlenen Erciyes’te bu kez meşaleler, havayı ısıtıp aydınlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bünyesindeki Snow Academia Kayak Okulu eğitmenleri, ellerindeki meşalelerle zirveden aşağı doğru kaydı. Etkinlikte meşalelerle yapılan inişin ardından yüzlerce balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı.

DHA