Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri Haberi: Erciyes'te görsel şölen

Erciyes'te görsel şölen
10:4419 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Erciyes'te görsel şölen
Erciyes'te görsel şölen

  TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, her hafta birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Hafta sonu başta Kar Voleybolu Avrupa Kupası olmak üzere bir dizi organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes’te bir de görsel şölen gerçekleştirildi.
Son yıllarda dünya çapında kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, önemli etkinliklerle ön plana çıkmaya başladı. Her hafta birbirinden farklı etkinlikler düzenlenen Erciyes’te bu kez meşaleler, havayı ısıtıp aydınlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bünyesindeki Snow Academia Kayak Okulu eğitmenleri, ellerindeki meşalelerle zirveden aşağı doğru kaydı. Etkinlikte meşalelerle yapılan inişin ardından yüzlerce balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı. 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar