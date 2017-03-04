Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri Haberi: Erciyes'te kar yağışı

Erciyes'te kar yağışı
10:154 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Erciyes'te kar yağışı
Erciyes'te kar yağışı

TÜRKİYE''nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sabah başlayan yağış ile birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Dünya Snowborad Kupası yarışlarının yapılacağı Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Kayak Merkezi yetkilileri, kar yağışının sürdüğünü, havanın açık ve kayak yapmaya elverişli olduğunu bildirdi. Erciyes'in Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bugün, kar yağışının da güzel bir sürpriz olduğunu kaydeden yetkililer, sporcuları ve kayakseverleri Erciyes'e beklediklerini ifade etti.
Meteoroloji yetkilileri de Erciyes'te ve il genelinde kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklığının ise sıfır derece olarak tahmin edildiğini bildirdi. Hava sıcaklığının, güneyden gelen ılık hava akımı nedeniyle Pazar gününden itibaren bölgede yükseleceği ve hafta içerisinde 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar