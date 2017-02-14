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Zonguldak Haberi: Erdemir'de iş kazası: 1 işçi öldü

Erdemir'de iş kazası: 1 işçi öldü
13:5114 Şubat 2017
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Erdemir'de iş kazası: 1 işçi öldü
Erdemir'de iş kazası: 1 işçi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) çalışan 36 yaşındaki Bilgin Elmas, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında fabrikanın çelikhane bölümünde meydana geldi. Vinçten kopan metal parça, taşeron firmada çalışan işçi Bilgin Elmas'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Elmas, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Elmas, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak hastaneye koşan yakınları ölüm haberi üzerine büyük üzüntü yaşadı.

DHA

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