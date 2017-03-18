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Mersin Haberi: Erdemli’de FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Erdemli’de FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
13:5318 Mart 2017
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Erdemli’de FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Erdemli’de FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında ablaların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Erdemli İlçesi merkezli 13 ilde 18 adrese eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yıldırımhan Okulları'nda görev yapan ve örgütün eğitim kadrosunda olduğu belirlenen 9'u kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Erdemli İlçesi'ne getirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemleri adliyeye sevk edildi.

DHA

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