Erdemli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karyağdı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Celal Alakaya yönetimindeki 33 RA 710 plakalı kamyon ile Erhan Koç yönetimindeki 33 N 5524 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde bulunan 4 yaşındaki Defne Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Erhan Koç, Emine Dingil, Müşride Dingil, Sultan Dingil, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi ile kamyon sürücüsü Celal Alkaya, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan kamyon şoförü Alkaya'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA