Erdoğan, 26 Şubat’ta Bursa’ya geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat pazar günü İstanbul- Bursa-İzmir otoyolunun tamamlanan 25 kilometrelik Gemlik- Bursa bölümünü açacak. Erdoğan, doğum gününde yapacağı bu ziyarette 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programını Ak Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Erdoğan’ın verilen hizmetleri taçlandırmak üzere Bursa’ya geleceğini belirten Torun, "Tüm halkımızı toplu açılış törenimize katılmak üzere 26 Şubat 2017 pazar günü saat 16.00’da 15 Temmuz Demokrasi / Fomara Meydanımıza bekliyoruz. Halkımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza en güzel doğum günü hediyesini o gün Bursa’mızdan vereceğimize inanıyorum" dedi.

DHA