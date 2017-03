Erdoğan: Edep, erkan bilmeyenler meseleyi peygambere kadar götürdü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hıyanet nedir, edep nedir, erkan nedir bilmeyenler bu meseleyi peygamberlere kadar götürdüler. İşte muhalefet partisinin bir mensubu, eskiden oranın başındaydı. Alın bunların birini vurun öbürüne. Ve kalktı peygamberimize laf uzattı. Ertesi gün evirdi, çevirdi yine bunu bir yere oturtamadı. Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri İbrahim Kalın da yer aldı.

138 tesisin açılışını yapan Erdoğan, Kuzeykent Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Anayasa referandumuna değinen Erdoğan, "Kimler 'Hayır' diyor Kandil'deki teröristlerin başı 'Hayır' diyor. PKK terör örgütü 'Hayır' diyor. FETÖ'cüler 'Hayır' diyor. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bunlar Kandil'i sevdiklerine göre Kandil ile beraberler. PKK terör örgütünün dediklerini diyorlarsa onlarla beraberdir. FETÖ'cülerle beraberdir. Bunların 15 Temmuz'da ne yaptıkları ortada. Bunlar ülkemizi bölmeye çalışmadılar mı İşte 16 Nisan bunun hasebını sorma günüdür. Bunun için çok çalışacağız" dedi.

'ELALEM UZAYA ÇIKARKEN SİZ DARBE PEŞİNDEYDİNİZ'

1960 darbesini hatırlatıp, Menderes ve 2 bakan arkadaşının idam edildiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"İşte onların idamını alkışlayanlar bugün 'Hayır' diyerek karşımızda duruyorlar. O günler işte bu sistemin ürünüydü. Ana muhalefetin başı ne diyor 'Elalem uzaya çıkıyor bizimkiler ülkeyi tek adama bırakıyor' diyor. Yahu elalem uzaya çıkarken siz Türkiye'de darbe peşindeydiniz be. Ülkenin sanayileşmesinin, gelişmesinin, büyümesinin önünü siz kapattınız be. Elalem demokrasisini, ekonomisini büyütürken siz destekçisi olduğunuz muhtıralar, müsebbibi olduğunuz krizilerle ülkede bedel ödettiniz. Elalem uzaya çıkarken sizler benim kızlarımın kılık kıyafetiyle uğraşıyordunuz. Bunların derdi bu değil miydi Elalem uzaya gidiyor, onlar üniverisete kapılarında kızlarımızı içeriye sokmuyor, ikna odalarına sokuyorlardı. Benim kendi kızlarım da giremedi okula. Mecburen yurt dışına gönderdim. Öz yurdumda garip, öz vatanımda parya. Öyle diyorlardı. Kızlarımız bizim başörtüleriyle beraber ABD, İngiltere, Avusturya'da okuyabildi. Ama kendi ülkemde okuyamadı."

'SİSTEM LİDERİNİ KENDİSİ ÜRETECEK'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bu anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık birleştiriliyor. Meselenin özü bu kadar basit. Bırakın bizim söylediğimizi adam kendi söyleğini bile anlamıyor. Ya anlamıyor ya da anladığı halde taammüden yalan söylemeye devam ediyor. Bizim bir sözümüz var. Zihin fukara olunca akıl ukala oluyormuş. CHP seçmeninin böyle bir eziyete maruz kalması beni çok üzüyor. Böyle bir partinin sırtı yerden kalkar mı Adam 7 seçim kaybetmiş yerinden kımıldamıyor. Niye kımıldasın Mevcut sistem değil 7, 17 seçim de kaybetse yerinde kalmasına imkan sağlıyor. 16 Nisan'dan sonra işte bu mümkün olmayacak. Çünkü 5 yılda bir yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini bir defa kaybettin, en fazla ikinci defa şansın olur. Yine kaybedersen geçmiş olsun. Kimseyi orada tutmazlar. Sistem kendi liderlerini kendisi üretecek bir dinamizme sahip. Onun için bu kadar bağırıyor. Biliyor ki 17 Nisan'dan sonra bu zihniyetin, bu bedavacılığın devri kapanıyor. Ben buradan sesleniyorum; Ak Parti'ye gönül veren kardeşlerim, MHP, BBP, SP, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, gönül veren kardeşlerim diyorum dikkat edin. Gelin 16 Nisan'da el ele verin bu tepedekilerin yanlışlarını bozun ve ülkemizi yeni bir aydınlık yarına hep beraber sevk edin" dedi.

'HÜKÜMET SANDIKTA KURULACAK, OTELLERDE DEĞİL'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkede koalisyonların ortadan kalkacağını söyleyen Erdoğan, "Hatılarsanız geçmişte hükümet kurmak için otellerde milletvekili pazarı kuran parti liderleri vardı. Hükümetleri yıkmak için vaatle, şantajla milletvekili istifa ettiren siyaset baronları vardı. Meclis'te 5'inci parti olduğu halde başbakanlık koltuğuna oturabilen genel başkanlar vardı. Yeni sistemle birlikte Türkiye artık bu rezillikleri geride bırakıyor. Çünkü hükümet mecliste değil doğrudan sandıkta kurulacak. Otellerde değil. Milletin yarısından bir fazlasının oyuyla cumhurbaşkanı seçilen kişi kendi kabinesini oluşturacağı için 1950'den bu yana 48 hükümetin kuruluşuna şahitlik eden mecliste bu utanç manzaraları bir daha yaşanmayacak" diye konuştu.

'MİLLETİM CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİNE BAKAR'

Yeni sistemle meclisin devre dışı kalması bir yana yasama ve denetim görevlerini daha etkin yapacağını ifade eden Erdoğan, "Çıkmış birileri, 'Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek.' Yav cumhurbaşkanının böyle bir fesih yetkisi yok. Yalan söylemeyin. Milleti aldatmaya kalkmayın. Siz benim milletimi ne zamandan beri bu şekilde bu olaylara karşı avare gördünüz. Benim milletim uyanıktır. Cumhurbaşkanının söylediğine bakar, yalancıların mumları da yatsıya kadar yanar. Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Cumhurbaşkanının kanun yapma teklifi de yok. Sadece bütçe. Bütçenin dışında kanun teklifi dahi veremez. Bunlar 18 maddeyi okumadan milletin huzuruna geldiler" dedi.

'CUMHURBAŞKANI SORUMLU OLACAK'

Cumhurbaşkanının eskisi gibi sorumsuz olmayacağına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda sorumsuzum ben. Ama yeni anayasa ile birlikte her yaptığımdan sorumlu olacağım. Tabii 2019 cumhurbaşkanlığı seçimine milletim veya milletvekilleri aday gösterirse. Meclise soru önergelerinden araştırma ve soruşturma önergelerine kadar pek çok denetim imkanı verildi. Hem de mecliste yeterli çoğunluğun sağlanması halinde yüce divan yolu açıldı. Anayasaya ve kanunlara aykırı olması mümkün olmayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için de anayasa mahkemesine başvurulabiliyor. Burada cumhurbaşkanının tek adamlığı nerede Sorumsuzluğu nerede İstediği gibi hareket edebileceği nerede Ayıptır."

DENİZ BAYKAL'A ELEŞTİRİ

'Tek adam' eleştirilerine değinen ve isim vermeden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir 'tek adam' lafıdır gidiyor. Bir ülkede anayasa varsa orada tek adam olmaz. Bir ülkede demokrasi, hukuk varsa orada tek adam olmaz. Bir ülkede meclis varsa orada tek adam olmaz. Bir ülkede milli iradeye saygı, milletin kararlarının üstünlüğü varsa yani sandık varsa orada tek adam olmaz. Türkiye'de hamdolsun bunların hepsi var mı Yeni sistemle bunları daha da güçlendiyoruz. Türkiye'de tek olan şeyler yok mu Elbette var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Bunların tekliği konusunda en küçük bir tavizimiz yok. Onun dışında bu ülkede kimsenin teklik iddiası olamaz. Bizim inancımızda teklik Allah'a aittir. Bunun dışındaki şirktir. Hıyanet nedir, edep nedir, erkan nedir bilmeyenler bu meseleyi peygamberlere kadar götürdüler. İşte yine bu muhalefet partisinin bir mensubu eskiden oranın başındaydı. Alın bunların birini vurun öbürüne. Ve kalktı peygamberimize laf uzattı. Ertesi gün evirdi çevirdi yine bunu bir yere oturtamadı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Fakat biz onların seviyesine inmeyeceğiz. bizim muhatabımız millettir."

DHA