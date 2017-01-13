Erdoğan: (Erken seçim tartışmaları) Parlamento çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar düşünülmeyecek şeyler değil

İstanbul Haberi: Erdoğan: (Erken seçim tartışmaları) Parlamento çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar düşünülmeyecek şeyler değil

Erdoğan: (Erken seçim tartışmaları) Parlamento çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar düşünülmeyecek şeyler değil

Gülseli KENARLI Hakime TORUN – Akın ÇELİKTAŞ/iSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(Erken seçim tartışmaları) Parlamento çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar düşünülmeyecek şeyler değil" dedi.

"HİÇBİR MİLLETVEKİLİNE YAKIŞIR BİR ŞEY DEĞİL"

Erdoğan, cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, anayasa görüşmeleri ve erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruya cevap verirken şunları söyledi:

"Malum 8 madde bu gece itibariyle parlamentoda müzakereleri, demokratik olmayan yaklaşımlar ile de olsa geçti. Arzumuz, kürsü adabına uygun bir şekilde herkesin demokratik hakkını en güzel şekilde kürsüde kullanması. Ne yazık ki bu başından beri böyle gelişmedi. Öyle veya böyle şu anda 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreçte temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasi adabına uygun bir şekilde bu devam etsin. Bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada gerçekten bir milletvekili arkadaşımızın burnunun kırılması, bir diğerinin affedersiniz ayağının dişlenmesi gibi böyle çok çok çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır bir şey değil. Bunları arzu etmezdik. Ne yazık ki oldu"

" YENİ BİR ANAYASA DA DENDİĞİNE GÖRE BURADA ASIL TELAŞA KAPILANLAR FARKLI"

"Öyle veya böyle bu işin biteceğine inanıyorum" diyen Erdoğan, "Bu hafta içerisinde zannediyorum biter. Sonra da zaten işin asıl sahibine gidecek. Millete gidecek. Millet bunun asıl kararını verecek. öyleyse bu telaş niye Kürsüyü kırmak dökmek, eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir. Asıl değil asıl bekliyor. Neyi bekliyor Millet, 'bu 330 aşılırsa, 330'dan sonra bana gelsin nihai kararı ben vereceğim' diyor. Bundan önceki seçimlerde de meydanlarda yeni bir anayasa sözü denmişti. Yeni bir anayasa da dendiğine göre burada asıl telaşa kapılanlar farklı" diye konuştu

TEK ADAMCILIĞIN BUGÜNE KADAR UYGULAMASINI YAPAN SİYASİ PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR

CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık. Filan gibi laflar ediliyor. Türkiye'de tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet , Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kuruluşundan itibaren tek adam üzerine gelmiştir. Hatta daha da ileri gitmişlerdir. İl başkanlarının valilik yaptığını, belediye başkanlığı yaptığını biliriz. Siyasi tarihte var. Nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız Şu anda dünyada uygulaması olan uygulamanın da yöneticiler eli ile başarılı olursa gelişmiş ülkelerde başkanlık veya yarı başkanlık bu tür sistemlerin oturduğunu görüyoruz. Eninde sonunda işin dayanacağı yer başarılı yöneticiler, siyasilerdir. Netice almak o zaman mümkün olur" dedi.

BİZ ZATEN PARLAMENTER DEMOKRASİYİ UYGULADIK. UYGULUYORUZ

"Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguladık. Uyguluyoruz zaten" " diyen Erdoğan, " Bunu sağa sola çekmeye gerek yok. İş eninde sonunda siyasetçilere dayanıyor. Bu kadar koalisyonlar yaşadık. Bu koalisyonlar ile bir netice alabildik mi Neredeyse 15,16 ay ortalamalar ile hükümetler gördük. Böyle bir ortamda istikrar olabilir mi " şeklinde konuştu.

"PARLAMENTOYU ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİLİRSE O ZAMAN BUNLAR DÜŞÜNÜLMEYECEK ŞEYLER DE DEĞİL."

Erken seçim tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Hiçbir zaman erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik. Ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar düşünülmeyecek şeyler de değil. Düşünülebilir, gündeme gelebilir. O ayrı bir konu. Hedef burada samimi bir şekilde hiç çekinmeye, kavga gürültüye gerek yok" dedi.

DHA