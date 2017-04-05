Erdoğan: Ey katil Eset, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın (2)

TOPLU AÇILIŞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 384 milyon lira tutarındaki yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Kurdela kesiminden önce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi, "Belediye Başkanımız burada mı Recep Bey şöyle bir koşarak gel bakayım. Sporcuyum diye geçiniyorsun. Koş bakalım" sözleriyle yanına çağıran Erdoğan, Atatürk Stadyumu’nun yeşil alana dönüştürülmesiyle ilgili verdiği sözü hatırlatarak, “Verdiğim sözü tutuyorum. Burası yeşil Bursa’nın en büyük yeşil alanı olarak kalacak. Gelin, arada sırada pikniğinizi, kampı burada yapın. İyi olur değil mi Başkan çevreyi güzel ağaçlandırma sözünü vermişti zaten. Çamlar vesaire yeşil Bursa’ya da bunlar yakışır” dedi.

BURSA VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan toplu açılış töreninden sonra Bursa Valiliği'ne geldi. Burada bir süre dinlenen Erdoğan daha sonra helikopter ile Bursa'dan ayrıldı.

DHA