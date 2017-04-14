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Konya Haberi: Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (3)

Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (3)

18:4914 Nisan 2017
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Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (3)
Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (3)

KONYA'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşım 1 saat süren ziyaretin ardından, beraberindeki heyetle birlikte binadan çıkan Erdoğan, bekleyen kalabalığı selamladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binen Erdoğan, yol boyunca da halkı selamlayarak Mevlana Müzesi'ne geçti.
Erdoğan'ın, müze önündeki Mevlana Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi'nin kadın işçileri tarafından 156 bin lale ile oluşturulan Türk bayrağının bulunduğu alana gelmesi ihtimali üzerine işçiler burada bekledi. Ancak Erdoğan, müze ziyaretinin ardından havalimanına geçti. Bekleyen kalabalık da dağıldı.
Erdoğan, saat 18.20'de özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

DHA

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