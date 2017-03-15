Erdoğan: Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda ile yaşanan krizde Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirdi. Erdoğan, "Bundan sonra artık ne AB'nin ne de herhangi bir Avrupa ülkesinin kimseye demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verme hakkı kalmamıştır. Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor" diye konuştu. Hollanda'da bugün seçim olduğunu da hatırlatan Erdoğan, "Atların, itlerin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 275 tesisin toplu açılış törenine katılmak üzere uçakla Afyonkarahisar'a geldi. Erdoğan, tören öncesinde Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve milletvekillerinin eşlik ettiğini Erdoğan'ı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban karşıladı. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaret çıkışında sevgi gösterileriyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı. Kalabalık arasındaki 'evet' yazılı şapkalarıyla davul çalan bir grup vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Ne Almanya, ne Hollanda, ne İspanya. Sonuna kadar arkandayız reis' diye sevgi gösterisinde bulundu.

Buradan Afyonkarahisar Valiliği'ne giden Erdoğan, Vali Aziz Yıldırım ile görüşmesinin ardından toplu açılış törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Konuşmasında Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, müreffeh Türkiye için verdiğimiz mücadelede pek çok bedel ödedik, ödüyoruz. Terör örgütleriyle mücadelede bedel ödüyoruz, sınırlarımız dışında yürüttüğümüz operasyonlarda bedel ödüyoruz, ekonomimize yönelen saldırılarda bedel ödüyoruz. Avrupa'da vatandaşlarımıza, atlarıyla, itleriyle, kinleriyle, nefretleriyle saldıranlara karşı bedel ödüyoruz. Şimdi bugün Hollanda'da seçim var. Atların, itlerin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak. Bunların medenilikle alakası yok. Bunların, modern dünyayla alakası yok. Bunlar Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamında 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir. Bunların, biz cibilliyetini biliriz ama bunlar ne yazık ki hala medeni olamamışlar, modern olamamışlar, insanlıktan nasibini alamamışlar."

Avrupa Birliği'nin bu krizdeki tutumunu da eleştiren Erdoğan, "Ülkemize karşı olan tutumlarıyla AB'nin de içini boşalttılar. İşte İngiltere, AB'den ayrılıyor mu Brexit denilen olayla yaptı referandumunu ve ayrılma kararını verdi. Bundan sonra artık ne AB'nin ne de herhangi bir Avrupa ülkesinin kimseye demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verme hakkı kalmamıştır. Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor" diye konuştu.

16 Nisan halk oylaması için tüm Avrupa'nın adeta 'hayır' seferberliğine çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazeteleri Türkçe 'hayır' manşetleriyle çıkıyor, 'Diktatör Erdoğan'a hayır.' Bunun benim şahsımla alakası yok ki. Türkiye'de bu bir sistem oylaması, bir sistemin değişikliği. Tayyip'le, Erdoğan'la ne alakası var" dedi.

DHA